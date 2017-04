Dubai Port’tan eğitime destek

Körfez Petkim Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Yurt'un organize ettiği bilgisayar laboratuvarına, 15 laptop bilgisayar ve bir projeksiyon bağışlayarak laboratuvarın kurulmasına destek sağlayan Dubai Port Limanı yönetimin de katıldığı açılış töreni önceki gün gerçekleşti.



BİLGİSAYAR LABORATUVARI TÖRENLE AÇILDI

Bilgisayar laboratuvarının açılışına Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Petkim Ortaokulu Müdürü Murat Şendoğan, DP World CEO’su Kris Adams, İletişim ve DP World Sürdürebilirlik Müdürü Erkan Yıldız, İleri Bilişim Teknoloji Müdürü Uğur İleri, İletişim Uzmanı Ezgi Çokuysal, Bilişim Teknoloji Uzmanı Kadir Bayram, Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Yurt ve yönetiminin katıldığı törenle açıldı.



CAN, OKUTAN VE ADAMS BİRLİKTE KURDELEYİ KESTİ

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Dubai Port Limanı CEO’su Kris Adams ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’ın kurdele kesimi ile gerçekleşen açılış sonrası konuklar bilgisayar laboratuvarını gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.



ŞENDOĞAN, DESTEKLERİN DEVAMINI İSTEDİ

Törende birer konuşma yapan Okul Müdürü Murat Şendoğan, “DP World tarafından okulumuza bağışlanan 15 bilgisayar ve bir projeksiyon cihazı ile birlikte açmış olduğumuz bilgisayar laboratuvarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Kocaeli’nin en büyük limanlarından biri olan DP World CEO’su Kris Adams ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve desteklerinin devamını diliyorum”dedi.



ZEKİ İNSANLARIN YETİŞMESİ İÇİN HER ZAMAN DESTEK SUNMAYA HAZIRIZ

DP World CEO’su Kris Adams yaptığı konuşmada “DP World olarak küresel dalda küresel bir liman operatörüyüz. Küresel çalışmalarımızın dışında yerel çalışmalarda bizim için çok önemli. Yerel anlamda da sosyal projelere elimizden gelen her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada en zeki ve en çalışkan kişilerle çalışıyoruz. Çalışanlarımızın zeki ve çalışkan olmaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. Onların genç yaşta her türlü eğitimi almaları için çalışıyoruz. Bu hizmetin yapılmasında emeği geçen iki kişiye teşekkür ediyorum. Birincisi Sayın Kaymakamımız Hasan Hüseyin Can ve ardından Okul Aile Birliği Başkanı Şengül Yurt’a teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür güzel çalışmalara birlikte imza atarız.”dedi.



KAYMAKAM’DAN DP WORLD YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Körfez Kaymakamı Can, ise yaptığı konuşmasında “Küresel anlamda büyük bir firma olan DP World’ün ilçemizde faaliyet göstermesi bizim için önemlidir. İlçemizin ticari hayatına canlılık ve istihdama önemli bir katkı sunuyor. Ayrıca ülkemiz ekonomisine sağladığı katma değerde bizim için ayrı bir gururdur. Dolayısıyla DP World’ün ilçemizde böyle sosyal projelere katkı sunması da bizleri sevindiriyor. İlçemizin eğitimine sunduğu desteklerinden dolayı DP World yönetimine teşekkür ediyorum”dedi.



YURT, ADAMS’A ÇİÇEK TAKDİM ETTİ