Dudak okuyarak engelleri aşıyor

Kulağında işitme kaybı olan 19 yaşındaki KO-MEK kursiyeri Hilmi İkbal, dudak okuyarak derslerini takip ediyor. Hilmi’nin bu çabası, hayattaki hiçbir zorluğun engel tanımadığını en güzel şekliyle ortaya koyuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, en önemli anayasal haklardan biri olan, eğitim hakkından engellilerin de yararlanabilmesi için engellilere daha fazla ilgi ve duyarlılık gösteriyor. Bu kursiyerlerden biri de azmi ile dikkat çeken Hilmi İkbal oldu.

HİLMİ’NİN HERKESE ÖRNEK AZMİ

Kulağında işitme kaybı olan 19 yaşındaki KO-MEK kursiyeri Hilmi İkbal, dudak okuyarak derslerini takip ediyor. Hilmi’nin bu çabası, hayattaki hiçbir zorluğun engel tanımadığını en güzel şekliyle ortaya koyuyor.

KO-MEK SERTİFİKASININ ÖNEMİNİ BİLİYOR

Hilmi İkbal, bu eğitim döneminde, KO-MEK’in Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Branşına kayıt yaptırdı. Hilmi’nin en büyük amacı, İşkur destekli kursun sonunda alacağı KO-MEK sertifikası ile iş bulabilmek. Kulağında işitme kaybı ve konuşma bozukluğu olan Hilmi, söz konusu engellerine karşın yılmadan derslere devam ediyor.

USTA ÖĞRETİCİDEN ÖZEL İLGİ

Ders sırasında usta öğreticisi ile göz teması sağlayan Hilmi, dudak okuyarak derslerini takip ediyor ve notlarını alıyor. Hilmi’nin bu durumunu bilen usta öğreticisi ise, öğrencisinin kendisini rahat takip edebilmesi için daha yavaş konuşarak ona yardımcı oluyor. Usta öğretici, bunun yanı sıra ders sonrasındaki teneffüs zamanlarında Hilmi’nin yanına giderek, dersi tekrarlıyor, anlamadığı yerleri yeniden anlatıyor.

ARKADAŞLARI EN BÜYÜK YARDIMCISI

Usta öğreticisinin yanı sıra kursiyer arkadaşları da Hilmi’nin en büyük yardımcıları arasında yer alıyor. Arkadaşları ders sırasında Hilmi’nin not almasına yardım ediyor.

KO-MEK AİLESİNE TEŞEKKÜR

Dudak okuyarak eğitimine devam eden çok sayıda engelli vatandaş bulunuyor. Bunların içinde dudak okuyarak tıp fakültesini bitiren insanlar yer alıyor. Dünyanın ilk işitme engelli ve dudak okuyan eczacısı da yine Türkiye’den çıktı. Tüm bu başarı öykülerini bilen KO-MEK kursiyeri Hilmi, azmi ile başarılı olacağına inanıyor. Genç kursiyer, kendisine gösterilen ilgi ve duyarlılık için teşekkür ederek, KO-MEK Ailesinin bir ferdi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.