EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eğitim; insani değerlerin belirleyicisi!

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) Başkanı Bahri Kubilay Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Lale Tığ, Sinan Güneri, Mesut Baki Efe, Mehmet Seymenbaşı, Şahap Bilgisu, Yağız Yalta, Bekir Halefler, Melik Taşer, Bülent İlter ve Serhan Kasım’ı makamında kabul etti.

Eğitim; insani değerlerin belirleyicisi!

27 Aralık 2016 Salı 22:40

 Kocaeli Eğitim Vakfı Başkanı Bahri Kubilay Yavuz ziyarette yaptığı konuşmalarında; “ Yeni yönetim kurulumuz olarak 11 kişiyiz, sizin eğitime olan hassasiyetinizi, ilginizi bildiğimiz için de ilk önce sizi ziyaret etmek istedik. Şehir adına önemli bir görevi üstlendiğimizi düşünüyoruz ve sizin de desteğinizi bekliyoruz Sayın Valim.” diyen Başkan Bahri Kubilay Yavuz yeni yönetimini Sayın Valimize tanıtarak, Sayın Valimizin desteği ile vakfı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

 

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmalarında; “İlk öncelikle yeni seçilen ve sorumluluk alan sizlere başarılar diliyorum. Kocaeli, başlığıyla da markasıyla da her konuda özellikle eğitimdeki önceliğimizin ortak olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah yeni dönemde hem beklentiler hem de hedefleriniz doğrultusunda güzel hizmet etmek nasip olur. İnsanımıza, kentimize ve geleceğimize anlamlı katkılar, kalıcı hizmetler gerçekleştirmek sizlere nasip olur. Eğitim; insani değerlerin hem belirleyicisi hem de sağlayıcısı bir kavramdır. İnsanı değiştirdiği gibi insandan başlayarak toplumu dadeğiştiriyor. Hedeflerimizher ne olursa olsun eğitilmiş bireyler ve eğitilmiş toplum olarak üretmek amacında olduğumuzu biliyoruz. Kocaeli’miz adına şüphesiz her gelecek günümüzde bugünden daha iyi işler yapmak sorumluluğunu hissediyoruz. Bugünden itibaren sizlerin çalışmalarının, bugünden ileride koyacağınız projelerinizde yardımda bulunacağımıza söz veriyorum.” diyen Sayın Valimiz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Eğitim Vakfı yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.      

 Büşra GÜNAYDIN

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiçayırovaDaricaBelediyeKocaeliEğitim
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Rektör, gazetecilerle buluştu Rektör, gazetecilerle buluştu
En Köklü Üniversite! En Köklü Üniversite!
Akademi Lise Öğrencileriyle Buluşma! Akademi Lise Öğrencileriyle Buluşma!
Ömer Serdar gençlerle buluştu Ömer Serdar gençlerle buluştu
İLKÇEV'den KARABACAK 'a ziyaret İLKÇEV'den KARABACAK 'a ziyaret
Ömer Serdar gençlerle buluştu Ömer Serdar gençlerle buluştu
Yukarı Çık

banner186

Rektör, gazetecilerle buluştu
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, dün akşam gazetecileri ağırladı.

Haberi Oku