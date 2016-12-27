Eğitim; insani değerlerin belirleyicisi!

Kocaeli Eğitim Vakfı Başkanı Bahri Kubilay Yavuz ziyarette yaptığı konuşmalarında; “ Yeni yönetim kurulumuz olarak 11 kişiyiz, sizin eğitime olan hassasiyetinizi, ilginizi bildiğimiz için de ilk önce sizi ziyaret etmek istedik. Şehir adına önemli bir görevi üstlendiğimizi düşünüyoruz ve sizin de desteğinizi bekliyoruz Sayın Valim.” diyen Başkan Bahri Kubilay Yavuz yeni yönetimini Sayın Valimize tanıtarak, Sayın Valimizin desteği ile vakfı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmalarında; “İlk öncelikle yeni seçilen ve sorumluluk alan sizlere başarılar diliyorum. Kocaeli, başlığıyla da markasıyla da her konuda özellikle eğitimdeki önceliğimizin ortak olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah yeni dönemde hem beklentiler hem de hedefleriniz doğrultusunda güzel hizmet etmek nasip olur. İnsanımıza, kentimize ve geleceğimize anlamlı katkılar, kalıcı hizmetler gerçekleştirmek sizlere nasip olur. Eğitim; insani değerlerin hem belirleyicisi hem de sağlayıcısı bir kavramdır. İnsanı değiştirdiği gibi insandan başlayarak toplumu dadeğiştiriyor. Hedeflerimizher ne olursa olsun eğitilmiş bireyler ve eğitilmiş toplum olarak üretmek amacında olduğumuzu biliyoruz. Kocaeli’miz adına şüphesiz her gelecek günümüzde bugünden daha iyi işler yapmak sorumluluğunu hissediyoruz. Bugünden itibaren sizlerin çalışmalarının, bugünden ileride koyacağınız projelerinizde yardımda bulunacağımıza söz veriyorum.” diyen Sayın Valimiz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Eğitim Vakfı yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Büşra GÜNAYDIN