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Ek Derslik Binası İmza Töreni Gerçekleştirildi

8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu Ek Derslik Binası yapımına ait protokol imza töreni, Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Ek Derslik Binası İmza Töreni Gerçekleştirildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:59

Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde Kocaeli Valiliği ve hayırsever Muzaffer Altıntaş arasında gerçekleştirilen, Gebze'de daha önce hayırsever Muzaffer Altıntaş tarafından yaptırılarak hibe edilen 23 derslikli İmam Hatip Ortaokulu binasına ek olarak 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu Ek Derslik Binası yapımına ait  Protokol imza töreni, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Valilik Makamında gerçekleşen imza törenine;  Vali Aksoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, hayırsever Muzaffer Altıntaş ile ailesi katıldı.

Vali Aksoy’un yapmış olduğu konuşmalarında; “ Muzaffer Bey daha öncede bir anaokulu ve 23 derslikli İmam Hatip Ortaokulu yaptırmıştı. Okulun ek derslik ihtiyacı ortaya çıkınca 8 derslikli daha bir okulu yanına yapmak üzere protokol imza töreninde  bir aradayız. Eğitime katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Muzaffer Bey daha önce eğitime katkı yapmış, bugünde bir yenisini ekleyerek eğitime yaptığı katkılara devam ediyor. Burada yetişecek olan gençlerin daha güzel bir eğitim almasını sağlamış olacağız. Okul ayakta kaldıkça isminiz burada sürekli anılacak ve takdir edilecek. Bu anlamda Muzaffer Altıntaş bey ve ailesine teşekkür ediyorum. Allah hayır yapmayı herkese nasip etsin  ” diyen Vali Aksoy, protokolün ilimize ve eğitim sistemimize hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy  ve protokol üyeleri, hayırlı olsun dilekleriyle23 derslikli İmam Hatip Ortaokulu binasına ek olarak 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu Ek Derslik Binası yapımına ait  Protokolü imzalayarak, günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.

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