En İyi Genç Türk Devlet Üniversitesi, GTÜ

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Genç Üniversiteler Sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 201-250 bandında gösterilerek Türk üniversiteleri arasında ( Devlet-Vakıf) 4. Sıra, Türk Devlet Üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldı. 50 yaş altı en iyi 351 üniversitenin değerlendirmeye alınarak sıralandığı listede üniversitelerin Araştırma, Atıflar, Eğitim, Uluslararası Görünüm, Sanayi Destekli Proje geliri gibi göstergeleri belirleyici oldu.
Türk üniversiteleri için sıralama şu şekilde:
48 : Sabancı Univeristy
70 : Koç University
101–150 : Bilkent University
201–250 : Atılım University
201–250 : Gebze Technical University
251–300 : Akdeniz University
251–300 : Bahçeşehir University
251–300: Erciyes University
251–300: Izmir Institute of Technology
251–300: TOBB University of Economics and Technology
301+: Cukurova University
301+: Dokuz Eylül University
301+: Ondokuz Mayis University
301+: Yeditepe University