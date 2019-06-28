En İyi Genç Türk Devlet Üniversitesi, GTÜ

Uluslararası 50 yaş altındaki üniversitelerin değerlendirmeye alındığı THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2019 açıklandı. 201-250 bandında gösterildiği sıralamada Türk üniversiteleri arasında 4. olan GTÜ, Türk devlet üniversiteleri arasında ise 1. sırada yer aldı.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Genç Üniversiteler Sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 201-250 bandında gösterilerek Türk üniversiteleri arasında ( Devlet-Vakıf) 4. Sıra, Türk Devlet Üniversiteleri arasında 1. sırada yer aldı. 50 yaş altı en iyi 351 üniversitenin değerlendirmeye alınarak sıralandığı listede üniversitelerin Araştırma, Atıflar, Eğitim, Uluslararası Görünüm, Sanayi Destekli Proje geliri gibi göstergeleri belirleyici oldu.

Türk üniversiteleri için sıralama şu şekilde:

48 : Sabancı Univeristy

70 : Koç University

101–150 : Bilkent University

201–250 : Atılım University

201–250 : Gebze Technical University

251–300 : Akdeniz University

251–300 : Bahçeşehir University

251–300: Erciyes University

251–300: Izmir Institute of Technology

251–300: TOBB University of Economics and Technology

301+: Cukurova University

301+: Dokuz Eylül University

301+: Ondokuz Mayis University

301+: Yeditepe University