Enerji, Eğitim, Eşitlik

Prof. Dr. Emel Baştürk moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Grup Müdürü Ebru Şahan ve Sepaş Enerji Pazarlama Müşteri Yönetimi Kurumsal İletişim Müdürü Oya Seçkinler konuk olarak yer aldı.

“FARKLILIKLARIMIZ EŞİT HAKLAR TALEP ETMEMİZ İÇİN ENGEL DEĞİL”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide ilk olarak Prof. Dr. Emel Baştürk sözlerine kadın erkek eşitliğinden bahsederek başladı. Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet fakına değinen Baştürk, toplumda kadın ve erkeğin rollerinin, biyolojik kimlikle bir bağlantısı olmadığını söyledi. Toplumsal yaşamda öğrendiğimiz bir kavram olan toplumsal cinsiyet kavramının altını çizen Baştürk, “Erkekler ve kadınlar birbirinden elbette farklıdır, bunu inkar etmiyoruz zaten ama bu farklılıklarımız eşit haklar talep etmemiz için engel değil.” ifadelerini kullandı.





“ENERJİMİZİ EŞİTLİKTEN VE SOSYAL DEĞERLERDEN ALIYORUZ”

Oya Seçkinler, iş hayatında fırsat eşitliği kavramını ilk olarak 2018 yılında Sepaş Enerji olarak şirketin stratejisini belirleme toplantısında konuştuklarından söz etti. “Kadınlar ve erkekler olarak toplumda daha mutlu, daha özgüvenli, daha yaratıcı olabiliriz diye düşünerek bu yola çıktık.” diyen Seçkinler, fırsat eşitliği kavramını 2018 yılından beri sıkıca tuttuklarını belirtti. Yaptıkları her işin temeline fırsat eşitliği kavramını oturtmaya gayret ettiklerini söyleyen Seçkinler, “Artık attığımız her adımda burada fırsat eşitliğine dikkat ediyoruz.” dedi. Toplumun her alanında kadınların da olması gerektiğini savunan Oya Seçkinler, “Biz enerjimizi eşitlikten ve sosyal değerlerden alıyoruz.” diye belirterek sözlerini noktaladı.





“HAYATIN ÖNÜNDE HEPİMİZ EŞİT OLMALIYIZ”

Ebru Şahan, Sepaş Enerji olarak yaptıkları ilk adımın fırsat eşitliği politikasını oluşturmak olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Şahan, toplumsal cinsiyet rollerinin insanlar üzerinde baskı oluşturduğunu ve aslında biyolojik kimlikle alakası olmadığı klişeleri yıkmanın önemine değindi. Kadınların önündeki engelleri azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahan, “Bu engeller sadece kadının önünde değil, hayatın önünde hepimiz eşit olmalıyız.” dedi. Şahan, kadınlara yıkılan bu toplumsal rollerden dolayı kadınların iş hayatında erkeklerden daha pasif olduğunu Türkiye İstatistik Kurumu’na ait (TÜİK) verilerle açıkladı. Sepaş Enerji olarak kadınların iş hayatındaki öneminin üzerinde durduklarını aktaran Şahan, bunun için Fırsat Eşitliği Komitesi’ni ve Enerjik Kadınlar Grubu’nu kurduklarını dile getirdi. Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.