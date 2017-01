Fatih başarıya doymuyor!

Gebze Fatih Talebe Yurdu başarıya doymuyor. Gebze’nin örnek eğitim kurum bu yılın ilk döneminde de başarılarıyla adından söz ettirdi. Karnelerin dağıtılmasının ardından Özel Fatih Talebe Yurdu’nda başarılı öğrenciler ödüllendirildi. Birinci dönem sonunda 10 Okul birincisi çıkaran, 123 Takdirname ve 98 Teşekkür Belgesi alan Fatih Talebe Yurdu öğrencilerinin ödül programına katılım yoğun oldu.

BAŞARIYA ÖDÜL TÖRENİ

Gebze’de her yıl başarılı öğrencilerin yetişmesine vesile olan, Okul birincileri dahil, çok sayıda öğrenciyi Üniversiteye kazandıran Fatih Talebe Yurdu’nda başarı durmuyor. Toplam 273 öğrencinin eğitim gördüğü Fatih Talebe Yurdu’nda 10 öğrenci Okul birincisi olurken, 123 Takdir, 98 Teşekkür belgesi alındı. Diğer öğrenciler ise zayıfsız ve başarılı karne getirdiler. Başarılı öğrenciler Cuma günü düzenlenen programla ödüllendirildiler. Öğrencilere ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt takdim etti.

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMELİYİZ

Törende konuşan Gebze Fatih Talebe Yurdu Genel Koordinatörü Osman Öksüz, başarıyı her yıl artırarak sürdüklerini belirterek, “Bu güzelliği paylaşmamıza sebep olan Velilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Her yıl Başkanımız siz başarılı olun, başarı ödülü olarak Altınları benden diyor. Bu nedenle başarımız her sene artıyor. Biz 15 sene evvel okullara öğrenci yazdırmakta zorlanıyorduk. Ama başarı arttıkça okullar bizden öğrenci istenmeye başladı. Her Müdür okulunun başarılı olmasını ister. Biz, herşeyini devletinden bekleyen tembel bir toplum olmak istemiyoruz. Elinden geldiği kadar devletine katkıda bulunacak bir toplum olmalıyız. En önemli konu eğitim, ama ne yazık ki eğitimde gerilerdeyiz. Buralarda biz eğitime çok önem veriyoruz, herşeyi devletimizden beklemiyoruz. Bununla da yetmiyor ülkemiz için çalışıyoruz.”dedi.

BOL BOL KİTAP OKUYUN

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise öğrencilerden bol bol kitap okumalarını isteyerek, başarısız olanların moral bozmamalarını istedi. Köşker, “Hayat bir yarış değil, bir süreç. Bu süreci ilerletmek lazım, okumak lazım, boş durmamak lazım. Hiçbir öğrencimizin zeka seviyesi düşük değildir. Herkesin kendi üstün alanları vardır. Her yıl yeni öğrencilerin burada ödül aldığını görüyorum. Bu demektir ki çalışan herkes başarılı olabilir. Tatili fırsat bilin, velilerimizi tebrik ediyorum, bu yurtlara öğrencilerini gönderdikleri için. Başarıların devam olmasını dileyerek bütün öğrencilerimizi kutluyorum.”dedi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt da birlik ve berberliğe çağrı yaparak, Bende” genç kardeşlerimize, Hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu yurtlara yabancı değilim, benim çocuklarımda bu yurtlarda okudu. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz, ama bir olduğumuz sürece tanklar, tüfekler bizi yıkamaz. Bu gençler bizim geleceğimiz olacaktır, hepsini kutluyorum.”diye konuştu. Ömür KAVRAN