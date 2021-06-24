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EĞİTİM:
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GEBKİM Anaokulu Hizmete Açıldı

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM)’de faaliyet gösteren firmaların katkılarıyla yapımı tamamlanan GEBKİM Anaokulu’nun açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Valimiz Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

GEBKİM Anaokulu Hizmete Açıldı

24 Haziran 2021 Perşembe 11:08


Çocukların dünyayı keşfedeceği Montessori Sınıfı, Sanat, Jimnastik, Kimya, Kültür, Yabancı Dil, Masal, Matematik sınıflarının yanı sıra 70 farklı zeka oyununu oynayabilecekleri Zeka oyunları sınıfını da barındıran anaokulunda 120 öğrenci tam gün, 240 öğrencinin ise yarım gün eğitim alabilecek. 
Ayrıca GEBKİM Anaokulu’nda sadece GEBKİM çalışanlarının değil, bölgedeki ailelerin çocukları da burada eğitim görebilecekler. 

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Valimiz Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, daire müdürleri, GEBKİM yönetim kurulu başkanı İbrahim Aracı ve davetliler katıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın yaptığı açılış konuşmalarında: “Sekiz ay önce temelini attığımız bu güzel anaokulunun açılış kurdelesini kesmek yine bize nasip oluyor. Sanayi tesislerinde çalışanlarımızın çocuklarını, özellikle annelerin çocuklarına güvenli bir şekilde eğitim sağlaması, onları emanet edecekleri yerlerin olması önemlidir. Organize Sanayi Bölgelerimizin içerisindeki kreşleri, anaokullarını destekliyoruz. GEBKİM zaten Türkiye’ye örnek olabilecek bir organize sanayi bölgesidir. Böylesine güzel bir işi yaptıkları için, burada çocuklarımıza eğitim verecekleri ve onlara sahip çıkacakları için kendilerine ve eneği geçen herkese müteşekkiriz.” dedi.

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank,  Valimiz Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle GEBKİM Anaokulu’nun açılış kurdelesini kestiler.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından GEBKİM Anaokulunu gezerek, yetkililerden bilgi alan protokol üyeleri bir sonraki programlarına geçmek üzere ayrıldılar. 
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