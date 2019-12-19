Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Kariyer Günleri

Gebze Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen kariyer günleri etkinliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Sarı katılım göstererek, öğrencilerin geleceği açısından önemli olan kariyer günleri etkinliğinde öğrencilere meslek seçimi hakkında tavsiyelerde bulundu.



Düzenlenen kariyer günleri programına öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Okul yönetimi, programı baştan sona ilgiyle takip eden ve program sonrası memnuniyetlerini dile getiren velilere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.









