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EĞİTİM:
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GEBZE BELEDİYESİ’NDEN LGS DENEME SINAVI

Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçe genelindeki devlet okullarının 8. sınıflarında okuyan ve Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan 5 bin 779 öğrenci için LGS Deneme Sınavı gerçekleştirilecek.

GEBZE BELEDİYESİ'NDEN LGS DENEME SINAVI

02 Nisan 2021 Cuma 16:00

ÜCRETSİZ OLACAK

Gebze’de bulunan 5 bin 779 lise adayı öğrenciye LGS Deneme Sınavı ücretsiz olarak yapılacak. Deneme sınavının Gebze Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirileceğini belirten Başkan Büyükgöz, “Öğrencilerimizin özgüven sahibi olması, başarıyı yakalayabilmesi için deneyim kazanması gerekiyor. Sınava girecek olan öğrencilere kendilerini test etme imkânı sağlamak amacıyla gerçekleştireceğimiz deneme sınavı ile öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz” dedi. 

KENDİ OKULLARINDA GİRECEK

Tüm öğrencilerin 6 Nisan günü saat 09:30’da kendi okullarında sınav olacağını belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Müfredata uygun şekilde gerçekleştireceğimiz LGS Deneme Sınavı; öğrencilerimizdeki heyecanı yatıştıracak, üzerlerindeki baskıyı azaltacak bir hazırlık, bir antrenman olacak” dedi.

İKİ OTURUMDA YAPILACAK

Sözel bölüm 50, sayısal bölüm 40 olmak üzere toplam 90 sorudan oluşan sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sözel bölüm saat 09:30’da başlayacak. Öğrencilere ilk oturumda 75 dakika, ikinci oturumda ise 80 dakika süre tanınacak. İki oturum arasında 15 dakika mola verilecek.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Öğrencilere sınav deneyimini yaşatmak için deneme sınavlarına destek olmaya devam edeceklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Her ihtiyaçlarında öğrencilerimizin yanındayız. Umut ediyoruz ki deneme sınavları öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacak. Öğrencilerimize başarılar diliyor, sınavın hazırlanmasında emeği geçen Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 


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