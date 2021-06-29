Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı, Eğitimci Kenan Ateş, Çözüm Koleji Müdürü Muharrem Çiftci ve Gebze Çözüm Kurs Merkezi Müdürü Sezgin Karagül'ün katıldığı ziyarette bölgede sürdürülen eğitim faaliyetleri ve sportif faaliyetlerin büyümesi adına yapılabilecek çalışmalar adına istişarelerde bulunuldu. KOTAN ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Gebze ÇÖZÜM'den KOTAN'a hayırlı olsun ziyareti...
Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetimi Darıca İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü olarak atanan Resul KOTAN'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı, Eğitimci Kenan Ateş, Çözüm Koleji Müdürü Muharrem Çiftci ve Gebze Çözüm Kurs Merkezi Müdürü Sezgin Karagül'ün katıldığı ziyarette bölgede sürdürülen eğitim faaliyetleri ve sportif faaliyetlerin büyümesi adına yapılabilecek çalışmalar adına istişarelerde bulunuldu. KOTAN ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.