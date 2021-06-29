Gebze ÇÖZÜM'den KOTAN'a hayırlı olsun ziyareti...

Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetimi Darıca İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü olarak atanan Resul KOTAN'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.