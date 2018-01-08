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Gebze İHL’den örnek proje

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkçe öğretmeni Dilek Yiğit ve müdür yardımcısı Aynur Baran Keskin rehberliğinde Birden Bine Gönülden Gönüle adında bir sosyal iyilik projesi başlattılar

Gebze İHL'den örnek proje

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:03


Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yapılan açıklamada “Proje kapsamında her öğrenci her ay 1 tl yardımda bulunarak 1000 lere ulaşıp toplumun her kesiminin derdine derman olmayı hedefledik . Halis niyetle yola çıktık. Rabbim niyetlerimizi hayırla sonuçlandırsın. Her ay en çok yardımda bulunan üç sınıf, ayın "İyilik Sınıfı" seçilecek. Altı ayın sonunda en çok iyilik sınıfı seçilen sınıf, yıl sonunda destek teşekkür belgesiyle ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecektir. ” Ifadelerine yer verildi.

Ocak ayında toplanan para ile okulda ihtiyac sahibi öğrencilere mont ve ayakkabı yardımında bulunulacak.

Şubat ayında mülteci ailelere kuru gıda yardımı yapmak hedeflenirken, Mart ayında ise okuldan daha önce mezun olan  ihitiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi planlandı.

Mart ayında fidan dikimi, Mayıs ayında ise hayvan barınağına bağışta bulunulacak.

“Bir ver bin olsun dertelere derman olsun” sloganıyla yola çıkan Gebze İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri Haziran ayında da ihtyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımında bulunmayı hedefliyor

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Gebze Anadolu İHL’den örnek Proje
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