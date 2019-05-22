Gebze Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor

Gebzeli çocukların iple çektiği yaz tatilini en güzel şekilde geçirmeleri amacıyla açılan Gebze Belediyesi Yaz Okulları’ndan bu yıl da binlerce çocuk mezun olacak. 17 farklı branşta eğitimlerin verileceği Gebze Yaz Okulları’na kayıtlar 17 Haziran tarihine kadar kayıtlar sürecek. Eğitimler ise 18 Haziran’da başlayacak, 8 ağustosta sona erecek.

17 FARKLI BRANŞ



Futbol, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim- animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, okçuluk, İngilizce, drama, resim, bağlama, ebru, buz pateni branşlarında eğitimler verilecek. 2005 ve 2012 arası doğumluların Resim-Animasyon-jimnastik branşı için 2013-2014 doğumlu olma şartı aranıyor. Kayıtlar için kimlik fotokopisi yeterli.

KAYIT YERLERİ

Gebze Belediyesi Yaz Okulları için kayıtlar hafta içi halı saha ve okullarda 16:00-18:00 arası iken diğer kayıt noktalarında 08:30 ile 17:30 arasında gerçekleşecek. Kayıtların gerçekleşeceğiz noktalar ve branşlar; Gebze Kapalı Spor Salonunda Basketbol, voleybol, binicilik, Metin Oktay Stadı, Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi, Umut Halı Saha, 75. Yıl Halı Saha, Sporter Halı Saha, Beylikbağı stadı, Hasyıldız Halı Saha Mollafenari Stadında futbol, İstasyon Bilim Sanat Merkezinde İngilizce, satranç, jimnastik, bağlama, drama, resim, ebru, masa tenisi, zeka oyunları ve Resim,-animasyon-jimnastik, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezinde Basketbol, Voleybol, İngilizce, satranç, drama, ebru, bağlama, resim ve zeka oyunları, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde İngilizce, drama, ebru, bağlama, resim, zeka oyunları, masa tenisi, satranç ve jimnastik Güzel Gelecek Akademisi’nde Resim-Animasyon-Jimnastik, İngilizce ve satranç Gençlik Merkezi’nde Voleybol ve satranç, Mustafa Üstündağ ve Emlak Konut Ortaokulu Spor Salonunda Voleybol ve basketbol, Gebze Olimpik yüzme Havuzunda yüzme, Gebze Olimpik Buz Pisti’nde buz pateni, Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi binicilik branşlarında kayıtlar alınacak. Detaylı bilgi 0530 412 00 73 numaralı telefonlardan verilmekte.