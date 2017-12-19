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EĞİTİM:
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Gebze'de 7 bölge 7 tat etkinliği

Gebze'de 7 bölge 7 tat etkinliği

Gebze'de 7 bölge 7 tat etkinliği

19 Aralık 2017 Salı 13:51


Gebze Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi engelli öğrenciler için yerli malı haftasını farklı bir konsepte taşıyıp 7 BÖLGE 7 TAT etkinliğine imza atıyor. Bu kapsamda her bölgenin yemeklerini, kıyafetlerini, müziklerini sergileyerek kültürel farklılıkları öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi amaçlanıyor. Okulun atölyelerinde öğrencilerin el emeği ile ortaya çıkardığı ürünler de sergilenecek. Öğrenciler ve ziyaretçiler yemekleri tadacak, yöresel müziklerle eğlenecekler.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı, Gebze Kaymakamı, Gebze İlçesi Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve velilerin de katılımları bekleniyor.

Etkinliğin planlanması ve uygulanması tamamen Gebze Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi  öğretmen, öğrenci ve velileriyle sağlandı. Kar amacı güdülmeyen etkinlik herkese açık ve ücretsiz.
 
Gebze Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada "Öncelikle öğrencilerimizin özel durumundan ötürü öğrenmelerinde farklı yöntem ve teknikleri kullanmak, u durumdan yola çıkarak yerli malı etkinliğini de görsel şölene çevirmek istedik. Öğrencilerimizin kültürel farklılıkları deneyimlemesi daha kalıcı bir öğrenme sağlar. Bunun yanı sıra engelli çocukların başarılarını duyurmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerine yer verildi

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