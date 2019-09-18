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Gebze'de geri dönüşüm eğitimleri

Kocatepe Ortaokulu Geri Dönüşüm Sınıf Temsilcileri, Balçık Mahallesinde bulunan Ambalaj Atığı Ayırma Tesisini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Gebze'de geri dönüşüm eğitimleri

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:30

Kocatepe Ortaokulu Geri Dönüşüm Sınıf Temsilcileri, Balçık Mahallesinde bulunan Gebze Belediyesi Ambalaj Atığı Ayırma Tesisini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği öğrencilere tesisin işleyişi hakkında bilgi verildi. Geri dönüşüm ve yerinde ayrıştırmanın önemi hakkında bilgi verilen öğrenciler, faydalı bilgiler edindi. Bu tür etkinliklerin özelikle farkındalık oluşturma noktasında oldukça önemli olduğunu ifade eden yetkililer, “Burada öğrenciler tesisi gezerek işleyiş hakkında bizlerden bilgi aldı. Geri dönüşümün dünyanın geleceği için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar. Gebze Belediyesi olarak Başkanımız Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda “Sıfır Atık” projesi kapsamında birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda okullarımıza ağırlık veriyor, erken yaşta çevre bilinci aşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

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