Gebze'de yazarlık atölyesi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen “Yazarlık Atölyesi’nde” ilk ders gerçekleşti. Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ve HaberTürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş’in eğitmenliğinde gerçekleşen eğitim programında Özışık ve Ateş deneyimlerini kursiyerlerle paylaştı.

SİZİN FARKINIZ NEDİR?

Veyis Ateş öncelikle kursiyerlere kendilerine diğer insanlardan farklarının ne olduğunu sormalarını istedi. Ateş, “Öncelikle kendinizin diğer insanlardan ayıran bir özelliğinizi bulmanız lazım. İnsanların sizin arkanızdan sizi nasıl ifade ettiği yada insanların sizlere olan davranışlarını belirlersiniz. Marka sadece eşyalara verilen adlar değildir, marka sizin adınız ve soyadınızdır. İşte siz kendinizi nasıl tarif ederseniz siz o marka olursunuz” dedi.

YAZABİLMEK İÇİN ÇOK OKUMALISINIZ

Gazeteci Süleyman Özışık dersin başında öğrencilere öncelikle ‘neden buradayım?’ sorusunu kendine sormalarını önerdi. Özışık, “İyi bir yazar olmanız için öncelikle çok okumalısınız. Şöyle söylemek gerekirse bir satır yazabilmek için bir satır okumalısınız. Yani işin özü çok okumalısınız. Eğer az okuyup çok yazarsanız bir süre sonra tekrara düşersiniz. Bu tekrar bir süre sonra insanlarda rahatsızlık oluşturmaya başlar ve terk edilirsiniz” dedi.

KAYITLAR SÜRÜYOR

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonlarında gerçekleşen Yazarlık eğitimi programı için kayıtlar devam ediyor. Programa kayıt yaptırmak isteyen Gebzelilerin 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Sosyal İşler ve kültür Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Ücretsiz olan, pazar günleri saat 13:00 ile 17:00 arası süren eğitimler için başvurular kontenjanla sınırlı. Programa katılanlar gerçekleşecek 6 haftalık eğitim sonunda sertifika alamaya hak kazanacak.