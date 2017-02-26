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Gebze'den Bosna’ya derslik

Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla Saraybosna’nın Kakanj bölgesine kazandırılan Türkçe dersliklerinin açılış törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Türkçe derslikler, Bosnalı genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gebze'den Bosna'ya derslik

26 Şubat 2017 Pazar 09:16

 ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ SELİ 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Bosna Hersek’te açılışa katıldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği öncülüğünde ve Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla Kakanj şehrinde yapımı tamamlanan Türkçe sınıflarının ilki, düzenlenen törenle açıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç’un katılımıyla gerçekleştirilen Türkçe sınıfının kullanıma açılması töreninde ayrıca, hazırlanan protokol de imzalandı. TDBB işbirliğinde Saraybosna’da ilk etapta 17 farklı ilçede Türkçe sınıflarının oluşturulması çalışmaları kapsamında Gebze Belediyesi’nin öncülük ettiği Kakanj’daki Türkçe sınıfının açılışına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i öğrenciler sevgi gösterisiyle karşıladı. 

7 BİN ÖĞRENCİYE TÜRKÇE DERSİ 

7 bin öğrencinin Türkçe’yi ders olarak seçtiği ve eğitimini aldığı Saraybosna’da olmaktan ve eğitime sunulan katkılardan ötürü kıvançlı olduğunu dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Tarihi ve kültürel bağlarımızın bugün de canlı olarak yaşatıldığı Saraybosna’daki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin Türkçe eğitimlerini modern ve yeterli donatıları barındıran dersliklerde yapabilmeleri için Gebze Belediyesi olarak katkı sunmaktan ötürü mutluyuz. Türkçe derslikler, Bosnalı genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Saraybosnalı çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Köşker, protokol imza töreninin ardından sınıfları dolaştı, çalışmalar hakkında da bilgi aldı. 


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