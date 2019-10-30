EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak.

Gebze'ye bir Akademi Lise daha geliyor

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:40

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada 49 parselde bulunan binanın akademi liseye dönüştürülmesi yapım işi için ihaleye çıktı. Açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 13 firma fiyat teklifinde bulundu. 5 bin metrekare binanın akademi liseye dönüştürülmesi yapım işinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü olarak belirlendi.

 

AKADEMİ LİSE SAYISI 11’E ÇIKACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir tane daha hayata geçiriliyor. Yapım işine yakın zamanda başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını da Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada 49 parselde bulunan binanın akademi liseye dönüştürülmesi yapım işi için ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma katılırken muhammen bedeli 3 milyon 597 bin 695 TL olan projeye en düşük teklifi 1 milyon 253 bin 323 TL ile Kayacan İnşaat firması yaptı.

 

Firma Adı

Teklif

Kayacan İnş.

1 Milyon 253 Bin 323 TL

Aksal Müteah. İnş.

2 Milyon 706 Bin 732 TL

NRSE İnş.

2 Milyon 920 Bin 000 TL

Alimoğulları Yapı Müh. İnş.

2 Milyon 933 Bin 377 TL

Şerif Kızmaz-Masyapı İnş.

3 Milyon 060 Bin 000 TL

Merda Boya Kim. Mad. İnş.

3 Milyon 136 Bin 771 TL

Hürsoy İnş.

3 Milyon 164 Bin 202 TL

Atlasbk İnş.

3 Milyon 199 Bin 365 TL

Mustafa Akgüneş İnş.

3 Milyon 296 Bin 964 TL

Ayef İnş.

3 Milyon 449 Bin 847 TL

İSKA Mim. Müh. İnş.

3 Milyon 451 Bin 674 TL

Hür-İş İnş.

3 Milyon 527 Bin 350 TL

Ayane Yapı İnş.

3 Milyon 925 Bin 628 TL





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi
Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe...
Belediye personellerine İSG eğitimi Belediye personellerine İSG eğitimi
SEDAŞ’TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA SEDAŞ’TAN KOŞUŞTURAN KADINLARA ANLAMLI BİR MOLA
Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Bilgievlerini ağırlıyor Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi Bilgievlerini ağırlıyor
TÜGVA KOCAELİ’DE İCATHANE BAŞLIYOR TÜGVA KOCAELİ’DE İCATHANE BAŞLIYOR
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi
Gebze Belediyesi projelerinden Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen...

Haberi Oku