Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor

AKADEMİ LİSE SAYISI 11’E ÇIKACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir tane daha hayata geçiriliyor. Yapım işine yakın zamanda başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını da Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada 49 parselde bulunan binanın akademi liseye dönüştürülmesi yapım işi için ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma katılırken muhammen bedeli 3 milyon 597 bin 695 TL olan projeye en düşük teklifi 1 milyon 253 bin 323 TL ile Kayacan İnşaat firması yaptı.
|
Firma Adı
|
Teklif
|
Kayacan İnş.
|
1 Milyon 253 Bin 323 TL
|
Aksal Müteah. İnş.
|
2 Milyon 706 Bin 732 TL
|
NRSE İnş.
|
2 Milyon 920 Bin 000 TL
|
Alimoğulları Yapı Müh. İnş.
|
2 Milyon 933 Bin 377 TL
|
Şerif Kızmaz-Masyapı İnş.
|
3 Milyon 060 Bin 000 TL
|
Merda Boya Kim. Mad. İnş.
|
3 Milyon 136 Bin 771 TL
|
Hürsoy İnş.
|
3 Milyon 164 Bin 202 TL
|
Atlasbk İnş.
|
3 Milyon 199 Bin 365 TL
|
Mustafa Akgüneş İnş.
|
3 Milyon 296 Bin 964 TL
|
Ayef İnş.
|
3 Milyon 449 Bin 847 TL
|
İSKA Mim. Müh. İnş.
|
3 Milyon 451 Bin 674 TL
|
Hür-İş İnş.
|
3 Milyon 527 Bin 350 TL
|
Ayane Yapı İnş.
|
3 Milyon 925 Bin 628 TL