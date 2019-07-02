Geleceğin mühendisleri tez sunumlarını yaptı

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yöneticileri Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Lisans öğrencilerinin “Akıllı Şehirler” ana başlığı altında hazırladıkları bitirme tezlerini değerlendirdi.

TEZ SUNUMLARINI YAPTILAR

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinde öğrenim gören 12 lisans öğrencisi eğitim dönemini tamamladı. Okulu bitirmek için tez hazırlıklarına başlayan öğrenciler, tez konularını “Akıllı Şehirler” ana başlığı altında hazırladı. Üniversite öğrencileri hazırladıklarını sunumları Kocaeli Üniversitesi Bölüm Kurulundan önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yöneticileri ile paylaştı.

TECRÜBELİ HEYETLE BİLGİ PAYLAŞIMI

12 lisans öğrencisi “Akıllı Şehirler” ana başlığı altında Çevre, Ulaşım, Enerji gibi konularında hazırladıkları Tez projelerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Mehmet Yunus Tekel, Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Mesut Taşkın, Bilişim Teknolojileri Şube Müdürü Murat Sandalcı, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmi Özdemir’in yer aldığı heyete sundu.

PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkili ve uzmanlarının yer aldığı heyet öğrencilerin tezlerini tartışmaya açtı. Öğrencilerin hazırladığı projeler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın elde ettiği birikim ve tecrübe doğrultusunda değerlendirildi. Yapılan sunumlar ile ülkemizin geleceğinde akıllı şehir uygulamaları için birçok çözüm yolunun olduğu ve olacağı gözlendi.

BÜYÜKŞEHİR VE KOÜ BİRLİKTE YÜRÜMELİ

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmi Özdemir; “Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy’a bize bu olanağı tanıdığı için teşekkür ederiz. Üniversite kent paydaşlarının tümüyle iç içe olmasını önemsiyoruz. Konu şehirler olunca belediyelerle yapılacak çok çalışma var.” açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLERİN TEZ KONULARI

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencilerinin hazırladığı projeler şu şekilde: Ersin Levent, Dünyada ve Türkiye’de akıllı şehir uygulamaları, Ali Umut Kömürcü, KBB Akıllı Şehir Uygulamaları Ve Geliştirilebilirliği, Yasin Can Kılıç, Akıllı Şebeke Teknolojisi Ve Dağıtım Sistemi, Kağan Yıldızlar Akıllı Şehirlerde Akıllı Direkler Ve Aydınlatma, Melih Yılmaz Hayat Kurtaran Trafik Işıkları, Atıl Bilir Demiryolu Entegreli Akıllı Kavşak, Bahtiyar Ateş Akıllı Otoparklar, Yunus Uzun Akıllı Kent Uygulaması Olarak Lazer Işık Perdesi, Sezai Yalçın Elektrikli Bisiklet İnovasyonu, Özgür Saklanmaz Model Kentte Akıllı Şehir Uygulamaları, Nilay Baygın ve Kerim Patan Odun Paletlerinin Depolanması Sırasında Kendiliğinden Isınması Ve Kendiliğinden Yanması.