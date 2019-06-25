Genç İletişimciler Kep Attı

“BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTEDİR”
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, kutlama mesajlarının okunmasıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki yaptı. Yerel basın temsilcilerini, akademisyenleri, velileri ve öğrencileri selamlayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nigar Pösteki, “Değerli gençler, bugün her biriniz kendiniz ve ailenizin yanı sıra dünyaya karşı da sorumlusunuz. Sizler başarıdan başarıya koşarken bizleri de onurlandıracaksınız. Değerli öğretim elemanlarımız bu şeref tablosunun en büyük mimarları sizlersiniz. Çabalarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bütün ümidimiz gençliktedir. Bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.
KOÜHA’YA TEŞEKKÜR
Pösteki’nin konuşmasının ardından, İletişim Fakültesi uygulama alanlarında faaliyet gösteren öğrencileri temsilen, birimlerde görevli öğrencilere teşekkür belgesi verildi. KOÜ İletişim Fakültesi Haber Ajansı ve Genç Açı gazetesini temsilen Gaye Gamze Yılmaz, Görsel İletişim Tasarım Atölyesini temsilen Ebrar Varlı ile KOÜ Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (RATAM)’nden Emirhan Alkan teşekkür belgelerini yerel basın temsilcilerinden aldılar.
Fakülte öğretim üyelerinin mezun olan öğrencilere anı belgesi vermelerinin ardından, İletişim Andını okuyan genç iletişimciler, mezuniyet coşkusunu keplerini havaya fırlatarak yaşadı.
HABER: Gaye Gamze Yılmaz
FOTOĞRAF: Mert Akı