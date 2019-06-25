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Genç İletişimciler Kep Attı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi’nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamlayarak mezun olan öğrenciler, KOÜ Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle meslek hayatına ilk adımı attılar. Bu yıl 18’inci mezunlarını veren fakülteden, toplam 620 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Genç İletişimciler Kep Attı

25 Haziran 2019 Salı 11:22

   Genç iletişimcilerin mezuniyet törenine KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Özgür Kocaeli gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Demokrat Kocaeli gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal, Bizim Yaka Kocaeli gazetesi yazarı Galip Ataman, İletişim Fakültesi öğretim üye ve elemanları, çok sayıda mezun öğrenci ve aileleri ile basın mensupları katıldı.

“BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTEDİR”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, kutlama mesajlarının okunmasıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki yaptı. Yerel basın temsilcilerini, akademisyenleri, velileri ve öğrencileri selamlayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nigar Pösteki, “Değerli gençler, bugün her biriniz kendiniz ve ailenizin yanı sıra dünyaya karşı da sorumlusunuz. Sizler başarıdan başarıya koşarken bizleri de onurlandıracaksınız. Değerli öğretim elemanlarımız bu şeref tablosunun en büyük mimarları sizlersiniz. Çabalarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bütün ümidimiz gençliktedir. Bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.

KOÜHA’YA TEŞEKKÜR

Pösteki’nin konuşmasının ardından, İletişim Fakültesi uygulama alanlarında faaliyet gösteren öğrencileri temsilen, birimlerde görevli öğrencilere teşekkür belgesi verildi. KOÜ İletişim Fakültesi Haber Ajansı ve Genç Açı gazetesini temsilen Gaye Gamze Yılmaz, Görsel İletişim Tasarım Atölyesini temsilen Ebrar Varlı ile KOÜ Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (RATAM)’nden Emirhan Alkan teşekkür belgelerini yerel basın temsilcilerinden aldılar.

Fakülte öğretim üyelerinin mezun olan öğrencilere anı belgesi vermelerinin ardından, İletişim Andını okuyan genç iletişimciler, mezuniyet coşkusunu keplerini havaya fırlatarak yaşadı.

HABER: Gaye Gamze Yılmaz

FOTOĞRAF: Mert Akı

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