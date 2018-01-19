Genç yazar adayları yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Akademi Lise'de bu yıl ikincisi gerçekleşen Yazarlık Okulu’nda dersler tüm hızıyla devam ediyor.

EDEBİYAT VE KARİKATÜR DERSLERİ ALIYORLAR

Genç yazar adayları, uzman şair ve yazar kadrosundan oluşan eğitmenler gözetiminde deneme, hikaye, şiir, biyografi ve karikatür alanında eğitim alıyor.

125 GENÇ EĞİTİM ALIYOR

Dersler 15 günde bir İzmit Akademi Lisesi’nde gerçekleştiriliyor. Yazarlık Okulu’ndan, yazar ve eğitmenler tarafından oluşan komisyon tarafından seçilen 125 genç katılıyor.