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GENÇ YAZAR’DAN TARİHİ BİR KİTAP

GENÇ YAZAR’DAN TARİHİ BİR KİTAP ÇIKTI

GENÇ YAZAR'DAN TARİHİ BİR KİTAP

04 Haziran 2023 Pazar 14:34

Körfez’de ikamet eden; Körfez Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi ve Bilgi Evi’nde sorumlu müdüre olarak vazife yapan Fatma Yıldırım; tarihin derinliklerinde önemli bir yer edinmiş olan ‘Osmanlı Tıp Eserlerinde Cüzzam’ isimli kitap yayınlandı. Geniş bir araştırmanın ürünü olarak ortaya çıkan eser; kendi alanında önemli ilkleri içinde barındırıyor. Türk Tıp tarihi açısından çok önemli olan Cüzzam hastalığını kitaplaştıran genç yazar Fatma Yıldırım, ‘ akademik açısından tarihe not düşmüş oldu. Cumhuriyetimizin 100. Yılı damgası ile Sonçay yayınlarından çıkan kitap, akademik seviyede önemli bir kaynak kitap konumunda bulunuyor. Genç Yazar Fatma Yıldırım, ‘Hiçbir yerde bulunmayan birçok bilgi; bu kitapta yer almaktadır. Bu kitap, yüzlerce eserin incelenmesi sonrasında oluşturulmuştur. Kitap, kendi alanında en önemli kaynak kitaplardan biri durumundadır’ dedi. Yeni kitap çalışmalarının da bulunduğunu belirten genç yazar Fatma Yıldırım, kitabın çok büyük ilgi gördüğünü de belirtti.

FATMA YILDIRIM KİMDİR?

1 Ocak 1994 yılında Kocaeli’nde dünyaya geldi. İlkokulu Körfez Tüpraş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise Eğitimini İzmit İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Sebahattin Zaimoğlu Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Eğitimini İslam Tarihi alanında tamamladı. Akademik kariyerinin yanı sıra, eğitim kurumlarında da idareci olarak görev yaptı. Şimdi ise Körfez’de ikamet eden; Körfez Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi ve Bilgi Evi’nde sorumlu müdüre olarak vazife yapıyor.

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