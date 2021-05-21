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Gençlerden muhteşem konser

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı yayınlamış olduğu gençliğe yönelik müzik şöleni büyük ilgi gördü

Gençlerden muhteşem konser

21 Mayıs 2021 Cuma 14:25

 Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, pandemi sürecinde kültür, sanat ve turizm çalışmalarını sosyal medya üzerinden hızla sürdürüyor. Özellikle her hafta gerçekleştirdiği ‘Kültür Turizm Söyleşileri’ ile dikkat çekerken, önemli gün ve haftalarda ise yerel sanatçılarla özel programlar hazırlıyor. İlimizin seçkin müzisyenleri ağırlayan kurum, son olarak tamamı gençlerden oluşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için muhteşem bir müzik şöleni gerçekleştirdi. İlimizin yetiştirmiş olduğu klarnet ustası Abdulkadir Bengi ve Orkestrası yaklaşık yarım saatlik resitali ile adeta kulakların pasını sildi. Kurumun sosyal medya hesaplarından eş zamanlı yayımlanan 19 Mayıs’a özel gerçekleşen program binlerce kişi tarafından beğeni topladı. 
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