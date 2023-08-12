Gerçeği aratmayan deprem tatbikatıyla 100 bin kişiye eğitim verildi

Kocaeli, tam 24 yıl önce 17 Ağustos 1999’da büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan kentin afetlere dirençli hale gelmesi için çalışırken diğer yandan da aynı acıların tekrar yaşanmaması için deprem farkındalığı oluşturuyor. Büyükşehir tarafından hizmete sunulan ve Türkiye’nin sayılı Afet Eğitim Merkezlerinden birisi olan Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, gerçeği aratmayan deprem tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor. Merkezde deprem farkındalığı 7’den 70’e herkese aşılanıyor. Bu çerçevede öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireyler, deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi oluyor.





Uygulamalı deprem eğitimi veriliyor

Depremlerin oluşumu, sismik takip ve izleme hakkında Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde vatandaşlara bilgi veren yetkililer, yaptıkları sunumlarda depreme karşı planlı ve hazırlıklı olunması gerektiğini ön plana çıkartıyor. Deprem anından nasıl davranılması gerektiğinin de uygulamalı olarak gösterildiği merkezde şu ana dek 100 bini aşkın kişiye uygulamalı deprem bilinci eğitimi verildi. Merkezde depreme dayanıklı bina, ev içinin depreme hazırlanması, deprem sonrası toplanma yerleri bilgilerinin yanında deprem anının canlandırıldığı simülasyon odasında uygulamalı eğitimler veriliyor. Deprem eğitimi öğrencilerin yanı sıra yetişkin bireylere de sunuluyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, yurtdışından da büyük ilgi görüyor. Merkez son olarak “Pakistan Deprem Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi” çerçevesinde Türkiye’de bulunan Pakistanlı heyet ile yine Kocaeli’de yapılan deprem ve afet çalışmalarıyla ilgili inceleme yapmak üzere kente gelen Çinli heyeti ağırladı. Merkeze hayran kalan yabancı heyetlere “Uygulamalı Deprem Eğitimi” ve “Kocaeli Yerel Deprem Kayıt Ağı” hakkında detaylı teknik bilgilendirme yapıldı.









İHA