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GESMEK ikinci dönem kayıtlar başlıyor

Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) ikinci dönem kayıtları 6 Ocak Pazartesi başlayacak, 31 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

GESMEK ikinci dönem kayıtlar başlıyor

02 Ocak 2020 Perşembe 12:24

 Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) ikinci dönem kayıtları 6 Ocak Pazartesi başlayacak, 31 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Gebzelilerin büyük ilgi gösterdiği GESMEK kurslarında ikinci dönemde de farklı branşlarda Gebzelilere hizmet verilecek.  10 farklı branşta ikinci dönemde eğitim verilecek GESMEK kursları için kayıtlar GESMEK Kurs Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde alınacak.

KAYIT ŞARTLARI VE BRANŞLAR

10 farklı branşta eğitim verilecek GESMEK’te İngilizce A1-A2 seviyesi, Ofis Programları, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Autocad, Solidworks, Diksiyon, Temel Makyaj Teknikleri, Kuaförlük, Arapça A1-A2 –B1 seviyesi ve Türk İşaret Dili branşlarında eğitim verilecek. Kayıt için 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik ve diploma fotokopisi yeterli. 

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