GKM’de sağlık semineri

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri farklı konu ve konuklarıyla Gebzelilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Okan Üniversitesi işbirliğiyle “Organ Nakli Böbrek Yetmezliği” konulu konferans verildi. Prof. Dr. Gürsel Yıldız ve Organ Nakli Koordinatörü Dilek Okutur konferansta Gebzelilere önemli bilgiler verdi. Türkiye’de 7.5 milyon böbrek hastası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gürsel Yıldız, “Bu hasta sayısının 2.5 milyonu ciddi derecede böbrek hastası” dedi. Böbrek hastalıklarının belirtileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, “Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız geç kalmadan doktora gitmelisiniz” dedi. Gebze Belediye kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 08 Kasım Cuma günü Gebze İlyasbey Camiinde Mevlid Kandili Özel programı düzenlenecek. Ahmet Bulut’un konuşmacı olacağı programda Türkiye Kuran-ı Kerim güzel okuma birincisi Mehmet Bilir Gebzelilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti yaşatacak.