Görsel iletişimde yeni sanatsal yaklaşımlar

KOÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Keskin koordinatörlüğünde Işık Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen 1. Görsel İletişimde Yeni Sanatsal Yaklaşımlar Konferansı, 16 Ocak Amfisinde yapıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Akhisar, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sanat adına düzenlenmiş olan etkinlikleri önemsediğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözlerini hatırlattı.

Akhisar, KOÜ'nün altyapı ve donanım olarak oldukça gelişmiş bir üniversite olduğunu dile getirerek, öğrencilerin KOÜ ve İletişim Fakültesiyle övünebileceklerini kaydetti.

Konferansın koordinatörlüğünü yapan Yrd. Doç. Dr. Keskin de konferansa gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansta Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Basri Erdem, araştırma görevlisi Elif İlhan ve doktora öğrencisi Onur İlhan sunum yaptı.

Konferans, Prof. Dr. Erdem'in baskı resim çalışması yapmasıyla sona erdi.



