EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Görsel iletişimde yeni sanatsal yaklaşımlar

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesince 1. Görsel İletişimde Yeni Sanatsal Yaklaşımlar Konferansı düzenlendi.

Görsel iletişimde yeni sanatsal yaklaşımlar

05 Nisan 2017 Çarşamba 10:28

 KOÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Keskin koordinatörlüğünde Işık Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen 1. Görsel İletişimde Yeni Sanatsal Yaklaşımlar Konferansı, 16 Ocak Amfisinde yapıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Akhisar, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sanat adına düzenlenmiş olan etkinlikleri önemsediğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." sözlerini hatırlattı.

Akhisar, KOÜ'nün altyapı ve donanım olarak oldukça gelişmiş bir üniversite olduğunu dile getirerek, öğrencilerin KOÜ ve İletişim Fakültesiyle övünebileceklerini kaydetti.

Konferansın koordinatörlüğünü yapan Yrd. Doç. Dr. Keskin de konferansa gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. 

Konferansta Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Basri Erdem, araştırma görevlisi Elif İlhan ve doktora öğrencisi Onur İlhan sunum yaptı.

Konferans, Prof. Dr. Erdem'in baskı resim çalışması yapmasıyla sona erdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den ‘’Yerel Yönetimlerde Etik’’ eğitimi Büyükşehir’den ‘’Yerel Yönetimlerde Etik’’...
Dubai Port’tan eğitime destek Dubai Port’tan eğitime destek
LYS başvuruları başladı LYS başvuruları başladı
YGS AÇIKLANDI ! YGS AÇIKLANDI !
“Atatürk’ün Hastalığının Aşamasını Halk Bilmiyordu” “Atatürk’ün Hastalığının Aşamasını Halk...
Proje Fikri Yarışmasına AİBÜ Rektöründen Tam Destek Proje Fikri Yarışmasına AİBÜ Rektöründen Tam...
Yukarı Çık

banner208

banner149

Büyükşehir’den ‘’Yerel Yönetimlerde...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Daire Başkanlığı...

Haberi Oku