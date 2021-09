GTÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanının Katılımıyla Gerçekleştirildi

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki tören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatan savunmasında canlarını feda etmiş olan şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programlarındaki yoğunluk nedeniyle etkinliğe katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un kutlama mesajları okundu. Daha sonra açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan kürsüye çıktı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün akademik temelleri üzerine kurulmuş Türkiye’nin ilk 10 Araştırma Üniversitesinden olduğunu anımsatarak sözlerine başlayan Rektör Aslan, bu yıl ilk kez öğrenci alan Havacılık ve Uzay Fakültesi’nin üniversitenin gücüne güç katacağını ifade etti.

Rektör Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü; “Ülkemize katma değer yaratacak projeler üreten mezunlar vermeye devam edeceğiz. Uçak mühendisliği bölümümüz TEİ TAİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokollerle özellikle uçak motoru konusuna ağırlık vererek ülkemizin milli teknoloji hamlesinde adından söz ettirmeye şimdiden adaydır!

“Bilimsel Çıktıları Katma Değere Dönüştürüyoruz”

Bünyemizde bulundurduğumuz 150’den fazla araştırma laboratuvarıyla bu yüksek teknolojiyi hem öğrencilerimizle buluşturuyor, hem de akademisyenlerimiz vasıtasıyla bilimsel çıktılar üretiyoruz. Bu bilimsel çıktıları sadece yayın amaçlı yapmıyor sanayicilerimizle yaptığımız protokol anlaşmaları ile katma değere de dönüştürüyoruz.

“Sanayi ile İş Birliği Olmazsa Olmazlarımızdan”

Faaliyete geçen üniversitemiz Teknoparkı beklediğimiz üzere sektörel anlamda çok fazla ilgi gördü. Aralarında Azerbaycan’ın gururu SOCAR’ın, İngiltere ile ortaklaşa kurulan FlyBVLOS firmalarının da bulunduğu şu an için faaliyette 40’ın üzerinde hem ulusal hem de uluslararası firmamız bulunmakta. Bölgemiz ve ülkemiz adına Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı parlayan bir yıldız olarak karşımızda olacak. Bundan hiç kuşkum yok.

Verimli Topraklar Akıllı Modern Tarım Teknikleri ile Buluşuyor

Değerli konuklar ülkemiz dünyanın en bereketli topraklarına sahip yegane ülkedir. Bundan hiçbirimizin şüphesi olduğuna inanmıyorum. Bu verimli toprakların akıllı, modern tarım teknikleri ile uygulamalar bakımından dünyanın göz bebeği konumuna geleceğine de inancım tamdır. Sözlerimi bitirirken, öncelikle yeni akademik yılımızın hem öğrencilerimiz hem de bizim için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”





Başkan Büyükakın Teknolojinin Önemine Değindi

Törende bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ülkeleri birbirinden ayrıştıran temel unsurlardan birinin Teknoloji olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın, “Teknoloji üretebilen ülkeler, yeni teknoloji geliştirebilen ülkeler diğerlerinden özellikle yaratıcı yıkım süreçlerini ortaya koymaları ve açık ara öyle geçmeleri açısından farklılaşıyorlar. Üniversitelerin hem sanayi kuruluşları hem de kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte olmak ve onlarla birlikte projelerinin hayata geçmesinde, eğitim kurumlarının yeni eğitim teknolojilerinin hayata geçirilmesinde rol alması gerekir.

“Ortak Projelerimiz Devam Ediyor, İş Birliğine Açığız”

Hem Kocaeli Üniversitesi hem de Gebze Teknik Üniversitesi ile büyükşehir belediyemizin çok ciddi iş ortaklıkları var. Buradan sayın Rektör hocam başta olmak üzere projelerde rol alan tüm öğretim üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi, ilk kez geliştirilen Kritik Oksijen Teknolojisi yapılan Distilasyon Teknolojisi akıllı şehir sistemlerinin geliştirilmesi mimarisinin kurulması sismik araştırmalarla ilgili ortaklıklarımız var bu ve buna benzer şeyler hayatını kolaylaştıracak şehir hayatına yol verecek ciddi çalışmalar konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin önünün açılması geleceğini daha güzel olması için burada üretilen bilimsel bilgiye özellikle yüksek lisans doktora öğrencilerimizin yapacağı araştırma projelerine de ihtiyacımız var. Üniversitemize gerçekleştirdiğimiz projeler de iş birliğine açık olduğumuzu ifade eder hepinize teşekkür ederim.” diye konuştu.

Yeni akademik yılın ilk dersi için kürsüye çıkan Bakan Varank, pandemiden dolayı yüz yüze öğreniminden uzakta kalan öğrencilerin çok heyecanlı olduklarını bildiğini ifade ederek bu sevincin devam etmesi için tüm öğrencileri aşılarını tam olarak yaptırmalarını önerdi.

“Üniversiteler, Ülkemizin Kalkınma Hamlesinde Hayati Rollere Sahip”

Bakanı Varank sözlerini şöyle sürdürdü, “Üniversiteler bizim gerçekten gözbebeğimiz... Buralar bilginin üretildiği ve teknolojinin geliştirildiği nitelikli insan kaynağının yetiştiği çok değerli kurumlarımız; bu yüzden de ülkemizin kalkınma hamlesinde hayati rollere sahipler. Biz de bunun bilincinde olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitelerimizin niteliğini ve niceliğini arttıracak işlere odaklanmış bulunmaktayız her alanda olduğu gibi yüksek öğrenim alanında da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük reformlara imza atmış bulunmaktayız. Hatırlayın ki bundan 19 yıl önce ülkemizin belli şehirlerinde toplanmış az sayıda üniversite vardı. Gençlerimizin büyük çoğunluğu için bu üniversitelere ulaşmak bir hayalden ibaretti. Üstün başarılar gösterip bu üniversitelere yerleşseler bile maddi zorluklar nedeniyle okuyamayan gençlerimiz vardı. Bugün Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde 81 ilimizin tamamında üniversitelerimiz bulunuyor milyonlarca gencimiz devlet üniversitelerinde ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyorlar devlet yurtlarında çok uygun fiyatlarla konaklayabiliyorlar ve yine devletimiz tarafından sağlanan burslarla ya da kredilerle masraflarını karşılayabiliyorlar.

Bakan Varank, “Önceliğimiz Üniversitelerin Niteliğinin Arttırılması”

Yaptığımız yatırımlar sayesinde yüksek öğretimi erişilebilir kıldık ve imkanı olan herkesin yükseköğretime ulaşmasının önünü açtık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim en büyük sermayemiz... Ekonomide, sanayide ve özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözülmüştür; şimdi ise önceliğimiz üniversitelerin niteliğinin arttırılması yönündedir. Onun için de biz hem bakanlığımız hem de diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte çok özel politikalar tasarlayıp uygulamaya alıyoruz. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz. Dünya genelinde de üniversiteler artık tek tip teorik eğitimler verilen izole yapılar olmaktan çıkmış durumda. Bu yüzden bizim üniversitelerimizin de çevresindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe olması bu alanlardaki yeniliklere öncülük etmesi gerekiyor.

Her Alanda İş Birliklerini Geliştirme Çağrısı

Burada yeri gelmişken hem sanayicilerimize hem de akademi camiasına bir çağrıda bulunmak istiyorum; gelin her alanda iş birliklerimizi geliştirelim yaygınlaştıralım ve hep beraber daha büyük işlere imza atalım. Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız. İş birliklerini geliştirmek için gerekli tüm altyapıları kurduk hala da kurmaya, onları geliştirmeye devam ediyoruz. Araştırma alt yapılarımız test laboratuvarlarımız teknoloji geliştirme bölgelerimiz teknoloji transfer ofislerimiz girişimcilik merkezlerimiz her zaman siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmetindedir.

Bakan İki Çağrıya Dikkat Çekti

Konuşmalarının sonunda Sanayi Doktora Programı, STAR Stajyer Araştırmacı Programı hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Varank son olarak araştırmacıları Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilan ettiği ‘Stajyer Araştırmacı Programı 2021’ çağrısı ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına ‘Doktora Sonrası Araştırma Bursu’ programlarına başvuru yapmayı ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

GTÜ 2021 Akademik Yılı Ödülleri Takdim Edildi

Bakan Varank’ın Akademik Yıl Açılışı ilk dersinin ardından GTÜ 2021 Yılı Akademik Ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda;

2021 Bilim Ödülü GTÜ İşletme Fakültesi Strateji Bilimi bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün’e,

2021 Yılın Eğitimcisi Ödülleri İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Erdil ile Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Fitnat Cimşit Koş’a

2021 Araştırma Teşvik Ödülleri; Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğul Esen, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Saniye Karaman Öztaş ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emel Topuz’a

2021 Doktora Tezi Ödülleri GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Temel Bilimler Fakültesi Kimya bölümünden Dr. Öğr. Görevlisi Ahmet Şenocak, Elektronik Mühendisliği bölümünden Dr. Efendi Fidan ile tez danışmanı Prof. Dr. Oğuz Kucur’a ve İşletme bölümünden Prof. Dr. Gökhan Özer’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildi.

Törenin sona ermesinin ardından Bakan Varank Teknofest’e katılan GTÜ öğrencilerinin hazırlamış oldukları standlarda incelemelerde bulundu. Öğrencileri Teknfest’te göstermiş oldukları başarılardan ötürü kutlayan Varank buradan Fly Bvlos, Come2Türkiye ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçen Dronepark’ta incelemelerde bulundu. Daha sonra Kimya bölümü laboratuvarlarını gezen Bakan Varank burada üzerinde çalışılan projeler hakkında bilgi aldı.