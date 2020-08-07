ÜNİAR :ÜniAr, üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olup, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenci deneyimini zenginleştirerek üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamak gayesiyle 2016’dan itibaren üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktadır.
GTÜ A Plus Üniversite puanı aldı
Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020’ sonuçları açıklandı. Bir önceki araştırmada Genel Memnuniyet Sıralamasında 5. olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bir kademe yükselerek 4. sıraya yerleşti. Altı farklı kategoride yapılan memnuniyet araştırmasında GTÜ 5 alanda A Plus derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜMA 2020'de “ÜniAr Üstün Performans Bronz Ödülü” ne layık görüldü.
ÜNİAR :ÜniAr, üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olup, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenci deneyimini zenginleştirerek üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamak gayesiyle 2016’dan itibaren üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktadır.