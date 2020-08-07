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EĞİTİM:
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GTÜ A Plus Üniversite puanı aldı

Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020’ sonuçları açıklandı. Bir önceki araştırmada Genel Memnuniyet Sıralamasında 5. olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bir kademe yükselerek 4. sıraya yerleşti. Altı farklı kategoride yapılan memnuniyet araştırmasında GTÜ 5 alanda A Plus derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜMA 2020'de “ÜniAr Üstün Performans Bronz Ödülü” ne layık görüldü.

GTÜ A Plus Üniversite puanı aldı

07 Ağustos 2020 Cuma 15:58

 ÜniAr Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020 sonuçları açıklandı. GTÜ, geçen yıl 5. olduğu Genel Memnuniyet Sıralamasında 4. Sıraya yükseldi. Toplam 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere 192 üniversitenin dahil edildiği araştırmada GTÜ’nün A Plus ile derecelendirildiği alanlar; “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” oldu. Araştırmada “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” kategorisinde de A puanı ile değerlendirilen GTÜ böylece başarısını ve gelişiminin sürekliliğini kanıtlamış oldu.  

ÜNİAR :ÜniAr, üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olup, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenci deneyimini zenginleştirerek üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olmak ve stratejik planlarına ve hizmet kalitesi duyarlılığını artırmak için yönetimlere veri sağlamak gayesiyle 2016’dan itibaren üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktadır. 

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