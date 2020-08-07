GTÜ A Plus Üniversite puanı aldı

Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020’ sonuçları açıklandı. Bir önceki araştırmada Genel Memnuniyet Sıralamasında 5. olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bir kademe yükselerek 4. sıraya yerleşti. Altı farklı kategoride yapılan memnuniyet araştırmasında GTÜ 5 alanda A Plus derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜMA 2020'de “ÜniAr Üstün Performans Bronz Ödülü” ne layık görüldü.

ÜniAr Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020 sonuçları açıklandı. GTÜ, geçen yıl 5. olduğu Genel Memnuniyet Sıralamasında 4. Sıraya yükseldi.

Toplam 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere 192 üniversitenin dahil edildiği araştırmada GTÜ’nün A Plus ile derecelendirildiği alanlar; “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” oldu. Araştırmada “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” kategorisinde de A puanı ile değerlendirilen GTÜ böylece başarısını ve gelişiminin sürekliliğini kanıtlamış oldu.