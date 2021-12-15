GTÜ Araştırmada Yüksek Düzeyde

GTÜ, YÖK tarafından ilan edilen Araştırma Üniversiteleri, A2 grubunda yüksek düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler içinde nitelendirildi. Program beratı GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a, Bakan Varank ve YÖK Başkanı Özvar tarafından takdim edildi.

Yüksek kalitede eğitim ve ileri teknolojide araştırma kabiliyeti ile Türkiye’nin Araştırma Üniversitesi etiketinin sahibi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ülkenin sayılı üniversiteleri içindeki yerini koruyor. Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından 2021 yılı Araştırma Üniversiteleri için uygulanan Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında GTÜ, 20 devlet ve 3 vakıf üniversitesi arasında ilk onda A2 grubu yüksek düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler içinde gösterildi. YÖK tarafından Ankara Bilkent Otel’de “Araştırma Üniversiteleri Toplantısı” gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın ve katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum başkanları, YÖK Üyeleri ile Araştırma Üniversitelerinin Rektörleri ve ilgili Rektör Yardımcıları katıldı. Toplantıda ilk olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Naci Gündoğan programa ilişkin bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.





Sunumun ardından toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesini “Araştırma Üniversiteleri ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” olmak üzere iki koldan yürüttüklerini söyledi. Yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini dile getiren Başkan Özvar, program kapsamında yer alan üniversitelerin performanslarının YÖK bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yıllık olarak takip edildiğini ifade etti.

Bu yıl YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında önemli değişiklikler yapıldığını söyleyen Özvar, bu değişiklikleri şöyle sıraladı:

- Bundan sonra Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır.

- “Aday Araştırma Üniversitesi” statüsü kaldırılarak, program kapsamında yer alan tüm üniversiteler “Araştırma Üniversitesi“ olarak adlandırılacaktır.

- Araştırma üniversiteleri performanslarına göre “A1, A2 ve A3” olmak üzere 3 performans grubuna ayrılacaktır.

- Araştırma üniversitelerinin performansları düzenli olarak YÖK bünyesinde kurulmuş olan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından takip edilecektir.

- Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaştırılacaktır.

Konuşmasının sonunda, araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanan tüm üniversiteleri tebrik eden Özvar, “sonucun üniversitelerimiz, yükseköğretim sistemimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.









