Aslan, “Sosyal sorumluluk uygulamaları kurumlara paydaşlarının hayatlarına katkı sağlamayı beraberinde getirmiştir. Sosyal sorumluluk uygulamaları ile eğitimden sağlığa, çevre sorunlarından çalışma koşullarındaki iyileştirmelere kadar geniş bir alanda uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzde daha sık yapılan bu uygulamalar kamu kurumlarında da değişimi ve bilinçlenmeyi beraberinde getirmekte, halkın yönetime bakışını değiştirip beklenti ve taleplerini farklılaştırmaktadır. Bu değişime adapte olan kurumumuz toplumsal ihtiyacın daha fazla hissedildiği alanlarda çalışmalarını hızlandırmıştır. Bir gün hepimiz yaşlanacağız ve huzurlu güvenli ortamlarda bizlere destek olunmasına ihtiyacımız olacak. Bu etkileşime proje demiyorum. Görev addediyorum. Emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
GTÜ Huzurevi Sakinlerine Kapılarını Açtı
GTÜ ile Gebze Huzurevi arasında huzurevi sakinlerinin bedensel ve ruhsal sağlığı için başlatılan Ahde Vefa (Esnek Omurga Sağlıklı Beden Projesi) protokolü imzalandı.
Aslan, “Sosyal sorumluluk uygulamaları kurumlara paydaşlarının hayatlarına katkı sağlamayı beraberinde getirmiştir. Sosyal sorumluluk uygulamaları ile eğitimden sağlığa, çevre sorunlarından çalışma koşullarındaki iyileştirmelere kadar geniş bir alanda uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzde daha sık yapılan bu uygulamalar kamu kurumlarında da değişimi ve bilinçlenmeyi beraberinde getirmekte, halkın yönetime bakışını değiştirip beklenti ve taleplerini farklılaştırmaktadır. Bu değişime adapte olan kurumumuz toplumsal ihtiyacın daha fazla hissedildiği alanlarda çalışmalarını hızlandırmıştır. Bir gün hepimiz yaşlanacağız ve huzurlu güvenli ortamlarda bizlere destek olunmasına ihtiyacımız olacak. Bu etkileşime proje demiyorum. Görev addediyorum. Emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.