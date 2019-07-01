banner366
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

GTÜ ile ‘Okulumuz Kocaeli’

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında Kocaeli’de Gebze Teknik Üniversitesi projeye dahil oldu. Böylelikle belirlenen alanlarda Milli Eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ders yapabilmesi sağlanacak.

GTÜ ile ‘Okulumuz Kocaeli'

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56

‘Okulumuz Kocaeli’ şiarıyla yola çıktıklarını belirten öğretmenler, eğitime verdiği desteğin herkesin malumu olduğu GTÜ’nün önemli bir paydaş olduğunu vurguladı.

“2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesine karar verdi. Bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların “Okul Dışı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin kullanılmasını hayata geçirmek amacıyla oluşturulan Komisyon üyeleri GTÜ’de inceleme yaptı.

OKUL DIŞI ORTAMLAR ETKİN KULLANILACAK

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun tarafından kabul edilen komisyon üyeleri, eğitimde yenilikçi uygulamalara kapı aralayacak projenin dünyanın birçok ülkesinde uygulandığını ifade etti. GTÜ’nün sahip olduğu fiziki avantaj ile akademik bilginin öğrencilerin becerisinin artırılmasında önemli etken olduğunu vurgulayan Komisyon Başkanı Öğretmen Furkan Çakan, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda okul dışı ortamların daha etkili kullanılmasını amaç edindiklerini belirterek bu kapsamda GTÜ’nün desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

GTÜ DESTEK OLACAK

Bugüne kadar bölgedeki okullara her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Nilay Coşgun, “Bugünkü ön görüşmede genel çerçevesini belirlediğimiz üzere olanaklarımız ölçüsünde projeye katkı sunmaktan mutluluk duyarız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üniversite yönetimi ile akademik personelimiz ve öğrencilerimiz sorumluluğunun bilinciyle gerekli hassasiyeti göstermektedir. Projenin hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Daha sonra üniversitenin laboratuvar ve sosyal alanlarını gezen komisyon üyelerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile laboratuvar sorumlusu akademik personel bilgilendirmede bulundu. Önümüzdeki süreçte oluşturulacak rapora göre belirli zamanlarda bölgemizdeki ilk ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, uygun alanlarda GTÜ’den faydalanıp bazı etkinliklere katılımları sağlanacak. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ ile ‘Okulumuz Kocaeli’ GTÜ ile ‘Okulumuz Kocaeli’
Bilim Merkezi’nde yaz akademileri başlıyor Bilim Merkezi’nde yaz akademileri başlıyor
En İyi Genç Türk Devlet Üniversitesi, GTÜ En İyi Genç Türk Devlet Üniversitesi, GTÜ
KO-MEK’te “Bal” gibi branş KO-MEK’te “Bal” gibi branş
LGS Türkiye Birincisi Gebze'den! LGS Türkiye Birincisi Gebze'den!
Darıca Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Başladı Darıca Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Başladı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

GTÜ ile ‘Okulumuz Kocaeli’
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” ile ilgili başlatılan çalışma...

Haberi Oku