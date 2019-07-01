GTÜ ile ‘Okulumuz Kocaeli’

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında Kocaeli’de Gebze Teknik Üniversitesi projeye dahil oldu. Böylelikle belirlenen alanlarda Milli Eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ders yapabilmesi sağlanacak.

‘Okulumuz Kocaeli’ şiarıyla yola çıktıklarını belirten öğretmenler, eğitime verdiği desteğin herkesin malumu olduğu GTÜ’nün önemli bir paydaş olduğunu vurguladı.

“2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesine karar verdi. Bu yolla üretilecek öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların “Okul Dışı Öğrenme Ortamı” olarak daha etkin kullanılmasını hayata geçirmek amacıyla oluşturulan Komisyon üyeleri GTÜ’de inceleme yaptı.

OKUL DIŞI ORTAMLAR ETKİN KULLANILACAK

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun tarafından kabul edilen komisyon üyeleri, eğitimde yenilikçi uygulamalara kapı aralayacak projenin dünyanın birçok ülkesinde uygulandığını ifade etti. GTÜ’nün sahip olduğu fiziki avantaj ile akademik bilginin öğrencilerin becerisinin artırılmasında önemli etken olduğunu vurgulayan Komisyon Başkanı Öğretmen Furkan Çakan, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda okul dışı ortamların daha etkili kullanılmasını amaç edindiklerini belirterek bu kapsamda GTÜ’nün desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

GTÜ DESTEK OLACAK

Bugüne kadar bölgedeki okullara her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Nilay Coşgun, “Bugünkü ön görüşmede genel çerçevesini belirlediğimiz üzere olanaklarımız ölçüsünde projeye katkı sunmaktan mutluluk duyarız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üniversite yönetimi ile akademik personelimiz ve öğrencilerimiz sorumluluğunun bilinciyle gerekli hassasiyeti göstermektedir. Projenin hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Daha sonra üniversitenin laboratuvar ve sosyal alanlarını gezen komisyon üyelerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ile laboratuvar sorumlusu akademik personel bilgilendirmede bulundu. Önümüzdeki süreçte oluşturulacak rapora göre belirli zamanlarda bölgemizdeki ilk ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, uygun alanlarda GTÜ’den faydalanıp bazı etkinliklere katılımları sağlanacak.