GTÜ İlk Onda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarını açıkladı.7 yıldır aralıksız olarak açıklanan endekste büyük bir başarıya imza atan Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ilk ondaki yerini korudu. Bakan Varank’ın yaptığı açıklamada üniversitelerin endekste, 'bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'iş birliği ve etkileşim' ile 'ekonomik katkı ve ticarileşme' olmak üzere 4 boyutta, 19 göstergeye dayanan verilere göre sıralandığı belirtildi. GTÜ sıralamaya giren devlet üniversiteleri içinde 5. sırada yer alırken genel sıralamada 7. üniversite olarak ilk ondaki yerini korudu. Teknoparkı güçlü olan üniversiteler içinde, teknoparkı yeni faaliyete geçen GTÜ'nün bu sıralamada yerini koruyarak devam etmesi üniversitenin bu alandaki etkin gücünü bir kez daha tescilledi.







