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GTÜ Manas Üniversitesi ile Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı

Gebze Teknik Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzalandı.

GTÜ Manas Üniversitesi ile Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzaladı

02 Aralık 2021 Perşembe 12:58

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) eğitim iş birlikteliklerine bir yenisini daha ekledi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile GTÜ arasında iş birliği protokolü gerçekleştirildi. KTMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda 26 Kasım 2021’de GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev  tarafından imzalanan protokol ile ortak araştırma faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi, akademik toplantıların yapılması, akademik personel, araştırmacı ve öğrenci değişimi yapılması sağlanacak.

 

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'a Kırgızistan ziyareti sırasında Rektör Yardımcısı ve GTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler ve akademisyenler eşlik etti. Aynı gün KTMÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda Manaslı akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi’ni tanıttı. Bu toplantıda GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler ise “Su ve Atık Su Arıtımında Membran Prosesleri” konulu bir seminer gerçekleştirdi.



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