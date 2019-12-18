GTÜ personeline eğitim

Acil Durum ve Temel İlk Yardım Bilgisi” ile “İş Hayatında İletişim” konulu iki ayrı eğitim verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personeline “Acil Durum ve Temel İlk Yardım Bilgisi” ile “İş Hayatında İletişim” konulu iki ayrı eğitim verdi. Gebze Teknik Üniversitesi personelinin ilgiyle takip ettiği her iki eğitimde, ilk yardım ile iş hayatındaki iletişim metotları geniş kapsamlı bir şekilde anlatıldı.

İLK EĞİTİM, İLK YARDIM

Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilk eğitim “Acil Durum ve Temel İlk Yardım Bilgisi” oldu. Kalp krizinden, zehirlenmelere ve trafik kazalarına kadar son derece geniş kapsamlı bir yelpazede verilen eğitim, ilk yardımın tanımı ile başladı. Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye olay yerinde ve sağlık personeli gelinceye kadar tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım adı verildiği kaydedildi.

İLK YARDIM BAZEN HİÇBİR ŞEY YAPMAMAKTIR

İlk yardımın bilinenin aksine bazen hiçbir şey yapmamak anlamına geldiği eğitimde özellikle vurgulandı. Bu esnada Gebze Teknik Üniversitesi personeline bununla ilgili basına yansımış yanlış ilk yardım uygulamaları gösterildi.

İLK YARDIM VE ACİL TEDAVİ ARASINDAKİ FARK

Sunumda ilk yardım ve acil tedavi farkı işlendi. Acil tedavinin ünitelerde ya da olay yerinde yaralıya doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale olduğu, ilk yardımın ise bu konuda eğitim almış herkesin, olay yerinde bulduğu malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahalelere dendiği belirtildi.

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMASI

Eğitimde ilk yardımın temel uygulaması olan koruma, bildirme ve kurtarma prensipleri detaylı olarak anlatıldı. Kaza sonuçlarının ağırlaşmaması için kurtarıcının bu konuda çevrede önlemler alması, olayı en kısa zamanda ücretsiz arama hattı olan 112’ye bildirmesi ve yaralıya yapacağı müdahaleleri sakin bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiği anlatıldı.

DOĞRU KALP MASAJI

Gebze Teknik Üniversitesi personelinin dikkatle izlediği eğitimde ayrıca solunum yoluyla tıkanma, tam tıkanmada yapılması gerekenler, yetişkin, çocuk ve bebeklere yönelik kalp masajı ve suni solunum yöntemleri maket üzerinde gösterildi. Ayrıca iç kanama şüphesinde yaralıya uygulanacak şok pozisyonu ve burun kanamalarında hastaya uygulanacak metotlar yine maket üzerinde anlatıldı.

İŞ HAYATINDA İLETİŞİMİN ÖNEMİ

KO-MEK tarafından, Gebze Teknik Üniversitesi personeline verilen ikinci eğitim ise iş hayatını kolaylaştırmanın altın formüllerini içeren “İş Hayatında İletişim” konusu oldu. Yapılan sunumda, iletişimin doğası, iş hayatında iletişim ve önemi konuları işlendi. Eğitimde; beden dili, mülakatlara hazırlık, özgeçmiş hazırlama konusundaki uygulamalara yer verildi.

HAFTAYA İLERİ EXEL EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Öte yandan KO-MEK’in Gebze Teknik Üniversitesi personeline yönelik eğitim atağı önümüzdeki hafta içinde devam edecek. KO-MEK, 23-27 Aralık tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi’nde, İleri Excel Eğitimi verecek.