GTÜ Tanıtım Günleri başladı

Başta Gebze olmak üzere Kocaeli, İstanbul ve çevre illerden katılım için yoğun başvuru talebinin alındığı Tanıtım Günleri 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde devam edecek. Öğretmenleri eşliğinde üniversiteye gelen 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerine geleceklerine yön verme noktasında önemli katkı sunacak etkinlik için tüm bölümlerden akademisyenler ve idari personel görevlendirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi Tanıtım Günleri’ni bu sene de değerli gençlerimize destek olmak amacıyla düzenliyoruz. Öğrencilerimiz burada GTÜ’de yapılan akademik çalışmaları akademisyenlerimizden dinleme fırsatı elde ediyor. Lisans alanında faaliyet gösteren 17 bölüm ve bu bölümlerde dünyanın en iyi çalışma olanağı sunan laboratuvarlara sahip bir Araştırma Üniversitesi olan GTÜ’ye her geçen yıl ilginin arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Sevgili genç misafirlerimize önce hayal edip sonra hedef belirlemelerini öneriyorum ve emin adımlarla hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyorum. Tüm katılımcılara GTÜ’ye hoşgeldiniz diyorum.” ifadesini kullandı.

Tanıtım etkinliğinde öğrenciler, kurulan standlarda ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra üniversiteyi gezip ilgi duydukları bölümleri gezebiliyor.