GTÜ TEKNOFEST'i 1’inci tamamladı

GTÜ' nün akademik paydaş olarak yer aldığı dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST' te, GTÜ Öğrencileri geçen yıl oldugu gibi bu yıl da 1’incilik ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden aldı.

TEKNOFEST 2021, Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, yapay zekadan sualtı sistemlerine kadar 35 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışması olma özelliğini de taşıyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyen ve öğrencileri de bu kapsamda katıldıkları yarışmayı üstün bir performans sergileyerek 1’incilik ödülü ile tamamladı. TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışmasında akademik danışmanlığını GTÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlyas KANDEMİR' in yaptığı GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından olan GTÜ-AQUA 1’inci oldu. Döner kanat kategorisinde birinci olan GTÜ-AQUA Takımı üyeleri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz SANCAR' ın elinden aldı.

Ayrıca, GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından olan GTÜ-AVES, aynı kategoride 3’üncü olarak yarışmayı dereceyle tamamladı. Yine kulüp üyelerinin oluşturduğu GTÜ-KUZGUN Takımı Uluslararası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmalarında Sabit Kanat Kategorisinde 6. oldu.

GTÜ Bilişim Teknoloji Enstitüsü araştırma görevlilerinden Başak Buluz KÖMEÇOĞLU’ nun da üyesi olduğu HÜMA Takımı, TEKNOFEST kapsamında yer alan Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması’nı birincilikle tamamlama başarısını gösterdi.







