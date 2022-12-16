GTÜ ve JICA İş Birliği ile Afetlere Dayanıklı Toplumlar Projesi





Japonya ile Türkiye arasında, uzun yıllardır devam eden afet yönetimi iş birliğinde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yeni bir sayfa açtı. Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ile GTÜ arasında “Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi”ni kapsayan protokol, GTÜ Senato Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Naoki ANDO, Chief JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yuko TANAKA, JICA temsilcileri ve GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, Prof. Dr. Selçuk TOPRAK, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR, Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER katıldı. Protokol metni Rektör Mantar ve JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı ANDO tarafından imzalandı.

Törende konuşan JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Naoki ANDO, afetler ve özellikle de deprem konusunda çok tecrübeli iki ülkenin 1959 yılından beri iş birliği içinde olduğunu belirtti. ANDO, bu proje ile karşılıklı desteklerin devam edeceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı ANDO, Türkiye ve Japonya’nın projeler ile teknoloji alışverişi yaparak, depreme dayanıklı yapı tasarımının yanı sıra hem tsunami hem de insanlara deprem bilinci verilmesi konularında kazan kazan mantığıyla iki tarafın da karşılıklı kazanım sağlayacağını vurguladı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR törende yaptığı konuşmada, uzun süredir üzerinde çalışılan merkezin imzalarını atmanın GTÜ için çok önemli olduğunu vurguladı. Projeye YÖK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, AFAD, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kızılay’ın destek verdiğini belirterek, bu kurumlara teşekkürlerini iletti. Deprem ve tsunami konularında deneyimli bir ülke ile çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen MANTAR, yapılacak karşılıklı bilgi aktarımları sonucunda oluşacak birikimin hem ulusal çapta hem de uluslararası yetkinliklere ve farkındalıklara fayda sağlayacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Protokolü yapılan projede, afet riskinin azaltılması için kapsamlı ve kanıta dayalı açık bilgi platformu oluşturularak deprem mühendisliği teknolojisinin yaygınlaştırılması, eğitim ortamının hazırlanması, depreme karşı dirençli toplumlar oluşturulması için afet bilincinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecek. Japonya’nın Kagawa Üniversitesi önderliğinde yürütülecek projeye, iki ülkeden birçok üniversite ve afet riskinin azaltılmasında yetkili kurumlar destek verecek. Ayrıca proje içindeki çalışma grupları, Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerine sebep olan Kuzey Anadolu Fay’ı ile ilgili ileri teknolojiye dayalı sismolojik ve jeodezik çalışmalar yürütecek. Söz konusu çalışmaların, beklenen Marmara depremindeki olası risklerin azaltılmasında önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.