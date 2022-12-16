EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ ve JICA İş Birliği ile Afetlere Dayanıklı Toplumlar Projesi

GTÜ ve JICA, depreme dayanıklı toplumlar oluşturmak, araştırma ve eğitim kompleksi kurmak amacı ile iş birliği protokolü imzaladı.

GTÜ ve JICA İş Birliği ile Afetlere Dayanıklı Toplumlar Projesi

16 Aralık 2022 Cuma 13:37


Japonya ile Türkiye arasında, uzun yıllardır devam eden afet yönetimi iş birliğinde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yeni bir sayfa açtı. Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ile GTÜ arasında “Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi”ni kapsayan protokol, GTÜ Senato Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Naoki ANDO, Chief JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yuko TANAKA, JICA temsilcileri ve GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent AKBAŞ, Prof. Dr. Selçuk TOPRAK, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR, Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER katıldı. Protokol metni Rektör Mantar ve JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı ANDO tarafından imzalandı. 

 

Törende konuşan JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Naoki ANDO, afetler ve özellikle de deprem konusunda çok tecrübeli iki ülkenin 1959 yılından beri iş birliği içinde olduğunu belirtti. ANDO, bu proje ile karşılıklı desteklerin devam edeceğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı ANDO, Türkiye ve Japonya’nın projeler ile teknoloji alışverişi yaparak, depreme dayanıklı yapı tasarımının yanı sıra hem tsunami hem de insanlara deprem bilinci verilmesi konularında kazan kazan mantığıyla iki tarafın da karşılıklı kazanım sağlayacağını vurguladı. 

 

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR törende yaptığı konuşmada, uzun süredir üzerinde çalışılan merkezin imzalarını atmanın GTÜ için çok önemli olduğunu vurguladı. Projeye YÖK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, AFAD, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kızılay’ın destek verdiğini belirterek, bu kurumlara teşekkürlerini iletti. Deprem ve tsunami konularında deneyimli bir ülke ile çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen MANTAR, yapılacak karşılıklı bilgi aktarımları sonucunda oluşacak birikimin hem ulusal çapta hem de uluslararası yetkinliklere ve farkındalıklara fayda sağlayacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

 

Protokolü yapılan projede,  afet riskinin azaltılması için kapsamlı ve kanıta dayalı açık bilgi platformu oluşturularak deprem mühendisliği teknolojisinin yaygınlaştırılması, eğitim ortamının hazırlanması, depreme karşı dirençli toplumlar oluşturulması için afet bilincinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecek. Japonya’nın Kagawa Üniversitesi önderliğinde yürütülecek projeye, iki ülkeden birçok üniversite ve afet riskinin azaltılmasında yetkili kurumlar destek verecek. Ayrıca proje içindeki çalışma grupları, Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerine sebep olan Kuzey Anadolu Fay’ı ile ilgili ileri teknolojiye dayalı sismolojik ve jeodezik çalışmalar yürütecek. Söz konusu çalışmaların, beklenen Marmara depremindeki olası risklerin azaltılmasında önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Kocaeli'de "Gençlik Şurası" yapıldı
Kocaeli Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı Kocaeli Üniversitesinde rektörlük devir teslimi...
Bulgarca öğrenmek için doğru adres KO-MEK Bulgarca öğrenmek için doğru adres KO-MEK
92 bin adet ücretsiz yardımcı kaynak kitap 92 bin adet ücretsiz yardımcı kaynak kitap
PİGMENTİS KİMYA’DAN MESLEK LİSESİNE KİMYA LABORATUARI PİGMENTİS KİMYA’DAN MESLEK LİSESİNE KİMYA...
Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek Üniversite öğrencilerinin ailelerine destek
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kocaeli'de "Gençlik Şurası" yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Gençlik Master Planı" çalışmaları kapsamında, kentin ihtiyaçlarını...

Haberi Oku