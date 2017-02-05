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GTÜ ve Kızılay iş birliği

Gebze Teknik Üniversitesi ve Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi arasında afet durumunda etkin müdahale yeteneği, kapasite ve yetkinlik geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

GTÜ ve Kızılay iş birliği

05 Şubat 2017 Pazar 14:13

Protokol Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek tarafından GTÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda imzalandı. Bu protokol kapsamında  afet sonrası sağlık hizmeti veren ünitelerde kalabalık yönetimi, afet durumları için Türk Kızılayı'nın etkin iletişim yöntemleri konusunda eğitilmesi, Türk Kızılayı Afet Müdahale Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, Afet öncesi riskin azaltılmasına yönelik hazırlıkların geliştirilmesi, Türk Kızılayı Gönüllüleri'nin afet öncesi, sırası ve sonrası etkinlikleri için eğitim, afet sonrası yaşam destek hizmetlerinin geliştirilmesi, afet sonrası ortaya çıkabilecek sosyal problemlerin azaltılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi, Kocaeli ilinin afet yönetiminin yapılması, deprem master planının hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik projeler geliştirilecek.

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Anahtar Kelimeler
GTÜ Ve Kızılay Iş Birliği
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