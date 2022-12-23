GTÜ Voleybol Takımları Turnuvadan İki Kupayla Döndü

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kadın ve erkek voleybol takımları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde düzenlenen, TÜSF Voleybol Bölgesel Ligi’nde iki kupa birden alarak büyük bir başarıya imza attı.

GTÜ Voleybol Kadın takımının 3. olarak tamamladığı turnuvada, Erkek takımı 2. olarak Süper Lig elemelerine gitmeye hak kazandı.

Gebze Teknik Üniversitesi, voleybol branşında ilk defa kupa alırken aynı zamanda turnuvada hem kadın hem erkek takımı kupa alan tek üniversite oldu.

GTÜ'den yapılan açıklamada; "İlklerin yaşandığı turnuvada gösterdikleri mücadele, verdikleri emek ve yaşattıkları heyecan için kadın ve erkek voleybol takımlarımızı tebrik ederiz. Erkek takımımıza Süper Lig elemelerinde başarılar dileriz." ifadesi yer aldı.





