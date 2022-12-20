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GTÜ’de Kelebek Ateşi

GTÜ öğrencileri Kelebek Ateşi etrafında eğlencenin tadını çıkardı.

GTÜ'de Kelebek Ateşi

20 Aralık 2022 Salı 18:35


Final sınavları yaklaşırken, öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağlamak adına, geleneksel olarak her yıl düzenlenen Kelebek Ateşi etkinliğinin 5.’si Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Gölet alanında gerçekleştirildi. GTÜ ve Gebze Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, tüm fakülte ve bölümlerden öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl KURNAZ, Gebze Ticaret Odası Başkanı(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER, Türk Kızılay’ı Gebze Şubesi Başkanı Oya TUNÇEL de katıldı. 

Alanda öğrencilerin toplanmasının ardından GTÜ Rektör Yardımcısı Işıl KURNAZ ve protokol mensuplarının Kelebek Ateşi'ni yakması ile etkinlik başladı. GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl KURNAZ, tüm öğrencilere başarılı bir öğrenim yılı geçirmelerini diledi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER ise, her zaman GTÜ öğrencilerinin yanlarında olduklarını ifade ederek, kampüs içinde yapılacak yurt için GTO’nun üstüne düşeni yerine getireceğinin sözünü verdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm imkanları ile her zaman gençlere destek olmaya devam edeceğini söyledi. 

DJ performansı ile başlayan sahne gösterilerinde rap müzik sanatçıları Tefo & Seko, GTÜ Sanat ve Müzik Topluluğu ve Grupicaz  şarkıları ile alanı dolduran öğrencilere keyifli anlar yaşattılar. Söz konusu etkinlik boyunca GTO Mobil Aşevi, Türk Kızılay’ı Gebze Şubesi ve Doğuş Çay öğrencilere ücretsiz yiyecek-içecek desteği sağladı. 





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