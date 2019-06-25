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GTÜ’de mezuniyet heyecanı

Gebze Teknik Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

GTÜ'de mezuniyet heyecanı

25 Haziran 2019 Salı 10:25

 Mezuniyet törenine, Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Sanayici ve iş adamları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencisi Sümeyye Çiçek Vural’ın öğrenciler adına yaptığı konuşmanın ardından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarıyla devam etti.




‘’YAPTIĞINIZ İŞTEN KEYİF ALIN’’

 Aksoy programda yaptığı konuşmada, “Gebze Teknik Üniversitesi mezunları diğer üniversitelere göre çok daha kolay iş bulacak bir eğitim alarak buradan yola çıkacaklar. Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka yaptığınız işten keyif almak, onu severek yapmak durumunda olun. Severek yaptığınız işte mutlu olursunuz. Eğer yaptığınız işi severek yapmıyorsanız kendinizi sorgulayın ve farklı bir alana geçmek için düşünün. Başarıyı yakalamak için çalışmak ve heyecan duyarak yapmak durumundayız. Bu yönde bir davranış sergilerseniz önümüzdeki süreçte çalışma hayatında çok daha iyi bir noktaya ulaşacağınıza olan inancım tamdır. Bugün mezun olan bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.


PLAKET TAKDİMİ

Hüseyin Aksoy ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, dereceye giren öğrencilerin mezuniyet belgeleri ile plaketlerini verdiler.

 

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