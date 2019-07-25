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GTÜ’den aday öğrencilere tanıtım hizmeti

Üniversiteye geçiş için tercih dönemi devam ederken hayallerindeki mesleklerin peşindeki öğrenciler, GTÜ’de Tanıtım Etkinliği kapsamında kurulan tercih komisyonlarıyla görüşüp bilgi almak üzere GTÜ’ye geliyor.

GTÜ'den aday öğrencilere tanıtım hizmeti

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:06

KAMPÜSTE MARMARAY DURAĞI ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Tanıtım Etkinliği kapsamında kurulan stantlar, üniversite adaylarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Güçlü akademik altyapısı, sanayinin merkezindeki konumuyla GTÜ, üniversite tercihinde bulunacak adayların ilgi odağında. Aday öğrenci ve ailelerinin üniversite ve bölümler hakkında merak ettikleri soruları yanıtlamak üzere kurulan stantlarda tüm bölümlerden akademisyenler hazır bulunuyor. Kampüs içerisinde Gebze Halkalı Marmaray hattının durağı olması nedeniyle GTÜ’ye ulaşımın daha kolay sağlanması aday öğrencilerde memnuniyetle karşılandı. Gebze, Kocaeli ve İstanbul gibi yakın çevreden öğrenciler GTÜ tanıtım stantlarına başvuruyorken bölgedeki diğer illerden de katılım gerçekleşiyor.

REKTÖR PROF. DR. ASLAN ÖNERİLERDE BULUNDU

GTÜ tanıtım stantlarını gezen Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ve Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu ve Özel Kalem Müdürü Uğur Mercan, öğrenciler ve aileleriyle ilgilendi. Konu hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Aslan, sınavların ardından öğrencilerin üniversite ve bölümler arasından birini seçerek kariyer yolculuklarına devam edeceğini dolayısıyla çok önemli bir süreçte bulunduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Aslan, “Üniversite adayı tüm öğrencilerimize tercihte bulunurken üniversitedeki sosyal yaşam, burs olanakları, kampüs hayatı gibi pek çok değişkeni incelerken en kaliteli eğitimi alabilecekleri üniversiteyi tespit etmelerini öneriyorum.” diye konuştu.

“GTÜ FARKINI HİSSEDECEKSİNİZ”

Rektör Prof. Dr. Aslan, GTÜ’yü tercih edecek öğrencilere yönelik mesajında ise, “Aramıza yeni katılacak olan öğrencilerimiz, yerleşkeye girdikleri anda farklı bir dünyaya girdiklerini hissedecekler. Öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu yurtdışı doktoralı olan, her 5 öğrenciye 1 akademisyenin düştüğü bir ortamda ayrıcalıklı ve en iyi eğitimi aldıklarının farkına varacaklar. 35 Ar-Ge merkezi, 18 sanayi bölgesi ve 8 Teknoloji Geliştirme bölgesinin yanı başında adeta sanayinin kalbinde konumlanmış olan Gebze Teknik Üniversitesi’nde daha öğrenciyken iş bulma imkanını yakalayacaklar.” ifadesini kullandı.

YENİ AÇILAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ REVAÇTA

Toplam 4 fakülteden 18 bölümde öğrenci kabul edecek olan GTÜ’de bu sene ilk kez lisans öğrencisi alacak olan Endüstri Mühendisliği bölümü standı en çok ilgi gören bölümlerden oldu. Aday öğrencilere bölümlerin yanı sıra Erasmus, Yabancı Diller Hazırlık, Öğrenci İşleri ve GTÜ Genel Tanıtım Komisyonları tarafından da bilgilendirme yapıldı. GTÜ Tanıtım Etkinliğinin tercihlerin yapılacağı son gün olan 29 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildiriliyor.   

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