EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ’den öğrenciler üst düzeyde memnun

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019 sonuçlarına göre GTÜ öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun eden üniversiteler içinde sıralandı.

GTÜ'den öğrenciler üst düzeyde memnun

16 Temmuz 2019 Salı 10:13

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory (ÜniAr)  tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] 2019 sonuçları açıklandı. 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 binin üzerinde öğrenciden veri toplanarak yapılan araştırmada Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), üniversitelerin genel memnuniyet  sıralamasında  ilk onda yer alırken, devlet üniversiteleri sıralamasında 5. oldu. Sıralamada çoğunluğu vakıf, 14 üniversite en yüksek puan olan ‘A+’ aldı. Temel amacı, Türkiye’deki üniversitelerden öğrencilerin tatmin olma düzeylerini belirlemek olan araştırmada üniversiteler; ‘öğrenim deneyiminin tatminkârlığı’, ‘yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’, ‘akademik destek ve ilgi’, ‘kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet’, ‘öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’ ve ‘kişisel gelişim ve kariyer desteği’ olmak üzere farklı alanlarda ele alındı. Öğrencilerini üst düzeyde memnun eden GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise TÜMA 2019' da “2019 Yılı ÜniAr Üstün Performans Bronz Ödüle” layık görülen rektörler arasında yer aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi “candır” KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi “candır”
Ahmet’in yönetmenlik hayali gerçek oldu Ahmet’in yönetmenlik hayali gerçek oldu
KO-MEK’le “Hülya”sı gerçekleşti KO-MEK’le “Hülya”sı gerçekleşti
MEB, meslek lisesi öğretmenlerinin iş başı eğitiminde hedef büyüttü MEB, meslek lisesi öğretmenlerinin iş başı eğitiminde...
UlaşımPark’dan KPSS için ek sefer hizmeti UlaşımPark’dan KPSS için ek sefer hizmeti
Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi “candır”
Sümeyye, KO-MEK Ev Becerileri Atölyesinde engelleri aşmanın mutluğunu yaşıyor.

Haberi Oku