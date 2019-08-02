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GTÜ’den Sivas’a bilişim eğitimi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine GTÜ’de, Bilişim Eğitimi ve kariyerleri için sektör tecrübe aktarımı ile yeni fırsatlar sunuldu.

GTÜ'den Sivas'a bilişim eğitimi

02 Ağustos 2019 Cuma 10:04

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) işbirliği ile Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümünde, Sivas’ta 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SIU2019) Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultay süresince değişik zamanlarda ve konumlarda görev alan 50 kişilik SCÜ öğrenci grubu, kurultayın başarılı bir şekilde tamamlanmasında önemli rol aldı. SIU2019 Kurultay düzenleme kurulu, hem öğrencilerin sunmuş oldukları gönüllü hizmeti ödüllendirmek, hem de kendilerine yeni kariyer başlangıç fırsatları vermek amacıyla, öğrencileri 16-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında GTÜ Kampüsüne davet etti. 27 öğrencinin katıldığı bu davette, Softtech, Accenture, Sahibinden.com, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilişim Vadisi Teknopark ve GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi’nin katkılarıyla öğrencilerle beraber bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

SCÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE EĞİTİMLER VERİLDİ

16 Temmuz 2019: GTÜ Bilgisayar  Mühendisliği Arş. Gör. Muhammet Ali Dede, Derin Öğrenmeye giriş yaparak konuya yönelik örneklendirme yaptı. Ayrıca öğleden sonra Softtech A.Ş.’den programa katılan Gülçin Gürses Eroğlu, Alper Özcan, Oğuzhan Çolak, Veysel Murat Sarı ve Erman Özen, proje yönteminde mobil programlaya kadar birçok konuda tecrübelerini paylaştılar. 17 Temmuz 2019: Derin öğrenme eğitimiyle başlanan günün ikinci yarısında Accenture Firmasından programa katılana Timuçin Anuşlu, gömülü sistemler hakkında bilgilendirme yaptı.

18 Temmuz 2019: Sahibinden.com ve Bilgisayar Mühendisleri Odasından katılan Batuhan Düzgün, Open MPI kütüphaneleri üzerinde dağıtık paralel hesaplama mimarileri hakkında kodlama örnekleriyle eğitim verdi. 19 Temmuz 2019: GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi ve Bilişim Vadisi ev sahipliğinde, Bilişim Vadisi Teknopark’ı ziyaret edilerek, firmalarla tanışıldı, öğrencilere iş ve staj imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikler süresince öğrencilerin Gebze Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda kalması ve öğrencilerin öğle yemeklerini GTÜ tesislerinde yiyebilmeleri için GTÜ Rektörlüğü imkanlarını sundu. Etkinliğin tüm bütçesi SIU2019 Kurultayınca sağlandı, öğrencilerin tüm ulaşım, yemek ve konaklama ihtiyaçları karşılandı.

 

 

 

 

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