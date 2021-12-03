GTÜ’lü Akademisyenler TÜBA-GEBİP Ödülüne Layık Görüldü

GTÜ akademisyenleri Prof. Dr. Yunus Zorlu ile Prof. Dr. Erchan Aptoula; TÜBA bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-GEBİP Ödülü’ne layık görüldü.

TÜBA-GEBİP ödülü; doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kimya bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Zorlu Doğa Bilimleri alanında, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula ile Mühendislik Bilimleri alanında ödül almaya hak kazandılar.

TÜBA-GEBİP ödülleri, Türkiye’nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip olduğu biliniyor.

Ödüllerin 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edileceği bildirildi.