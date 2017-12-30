GTÜ’nün büyük başarısı

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri belli oldu. Gebze Teknik Üniversitesi 3. sırada yer aldı

Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi duyuruldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’da, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Sabancı Üniversitesi, Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi oldu.

Bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi izledi.

"Teknolojinin arka bahçesi olmayacağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "girişimci üniversite" kavramının bütün üniversitelerde parola olarak benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Kesin kararlıyız, teknolojinin arka bahçesi olmayacağız. Teknolojiyi, sadece satın alan bir ülke olmayacağız. Kendi insan kaynağımızla, potansiyelimizle ve gücümüzle, yüksek teknoloji üreteceğiz. İhracatımızdaki yüksek teknolojili ürünlerin payını, istikrarlı biçimde artıracağız. Üniversitelerimizi, dünya çapında bilim yapılan, teknoloji üretilen merkezler haline getireceğiz. Bilim üreten üniversite ile katma değer üreten sanayiyi, birbirinin paydaşı yapacağız. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve yetişmiş insan kaynağını, üniversitelerimizde üreteceğiz. Akademisyenlerimizi amfilerin dışına çıkarıp, sanayi ile buluşturacağız." dedi.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını, üniversitelerin detaylı biçimde incelemelerini isteyen Özlü, üniversitelerin verdikleri eğitimle sadece öğrencileri değil, kendilerini de çağa uygun biçimde dönüştürmeleri gerektiğini kaydetti.

"Üniversitelerin girişimcilik ruhu gelişti"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin de üniversitelerin girişimcilik ruhunun geliştirildiğine işaret ederek, ilk 10'da yer alan üniversiteler arasında kıran kırana bir yarış olduğunu ve daha hızlı koşmaya alıştıklarını söyledi.

Ergin, ilk 50'ye girmek için üniversitelerin güzel ve verimli bir çalışma sürdürdüklerini dile getirerek, fikri mülkiyet havuzunda yüzde 37, iş birliği ve etkileşimde yüzde 22, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü boyutlarında yüzde 49'luk artış görüldüğünü bildirdi. Sıralamada yer alan ilk 50 üniversitenin ortalama puanlarının 2017'de 2012'ye göre yüzde 24 arttığına dikkati çeken Ergin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda performanslara yönelik dikkate alınan göstergelerdeki niteliksel derinliği artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bilimsel araştırma konusundaki verimlilikte istediğimiz etkiyi sağlayamadığımızı görüyoruz. Bunun için niteliksel derinliği artırmak adına kullanılan eşik değerleri ve göstergelerin alt kırılımlarına yönelik kriterlerde değişiklikliklere gidilebilecek."

AA