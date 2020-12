GTÜ’ye Prestijli Uluslararası Proje Desteği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula ve GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasari Çelebi tarafından TUBITAK-QNRF (Qatar National Research Fund) Joint Funding Program’ı kapsamında Academia-Industry Cooperation on Smart Cities temalı Akıllı Şehirler İkili İşbirliği Çağrısına gönderilen “Intelligent Public Safety Platform for Smart Cities (Akıllı Şehirler için Kamu Güvenliği Platformu)” adlı proje, birçok başvuru arasından desteklenmeye hak kazandı. Projede GTÜ her iki ülkeden toplamda 10 paydaşın olduğu konsorsiyomda tüm projenin Proje koordinatörü ve Türkiye Konsorsiyomunun Ana yürütücüsü (Lead PI) olarak görev alacak. Türkiye konsorsiyomundaki paydaşlar GTÜ, Özyeğin Üniversitesi, Turkcell, Havelsan, İstlink, Hyperion, ve Tazi üniversite ve şirketlerden oluşacak. Diğer yandan, Qatar Konsorsiyomundaki paydaşlar arasında ise Hamad Bin Khalifa University, Texas A&M University-Qatar ve Informatica Qatar yer alacak. QNRF fonları, dünya çapında en prestijli proje fonları arasında yer almaktadır.

Proje kapsamında Akıllı Şehirlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Akıllı Kamu Güvenliği Platformu geliştirilecek. Geliştirilecek bu platformda Yapay Zeka ve 5G teknolojileri kullanılarak şehirlerde kalabalık tespiti, kalabalığın davranış analizi ve kalabalığın doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirme, yönlendirme ve yönetimi sağlanması amaçlanıyor. Projede farklı sensörlerden (CCTV, resim, IoT, termal kameralar, vs.) alınan veriler 5G ağ altyapısı ile toplanarak yapay zeka yazılımları ile işlenerek olay tespiti yapılıp ilgili bilgilendirme oluşturulup 5G Hücresel Yayın (Cell Broadcast) yöntemiyle kalabalıktaki mobil cihaz kullanıcılarına acil durum mesajları iletilerek kalabalıktaki insanlara bilgilendirme ve yönlendirme yapılacak. Proje çıktısının felaketler, ulusal güvenliği tehdit eden durumlar, salgın, büyük organizasyonlar (Dünya Kupası, Konserler, vs.), vb. gibi acil durumlarda kullanılması hedefleniyor.