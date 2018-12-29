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Güçlü Kadınların Adresi KO-MEK!

İnşaat Mühendisi Ayşe Çelik, mesleğinin tüm zorluklarından KO-MEK ile uzaklaşıyor.

Güçlü Kadınların Adresi KO-MEK!

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:31

Ayşe Çelik, 1965 yılında İzmit’te dünyaya geldi. İnşaat Mühendisi olan Ayşe Hanım, 32 yıldır bu meslekte aktif olarak çalışıyor. Ayşe Çelik, günün önemli bir bölümünü şantiye alanında geçiriyor. Bu durumun zorluklarına değinen Ayşe Hanım, “Yaz ya da kış mevsiminde bir şantiye alanında çalışmak, hele de bir kadın için zordur. Yazın sıcak, kışın ise soğuk çalışma koşullarını zorlaştırır” dedi.

Proje çizmenin ise kişiye önemli bir sorumluluk yüklediğine dikkat çeken Ayşe Hanım, “Bizim mesleğimizin ana çizgisi emniyettir. Buna bir de deprem bölgesi olan Kocaeli’ni eklediğinizde bir inşaat mühendisi olarak sorumluluğunuz daha da ağırdır. Bir proje çizdiğimizde kendimizi vebal altında hissederiz. Bunlara ek bir anne ve ev hanımı olarak da, tüm kadınlar gibi, önemli sorumluluk içindeyim” dedi.

STRESLE BAŞ ETMENİN YÖNTEMİ KO-MEK

Ayşe Çelik bu zorlukları aşmanın yöntemini ise KO-MEK sayesinde geride bıraktı. Yakın çevresi sayesinde KO-MEK’i tanıyan Ayşe Hanım, “Çevremde KO-MEK kursiyeri olan birçok kadın vardı. Yaptıkları el işlerini gördüğümde çok etkilendim. ‘Ben de bunları yapmak istiyorum’ dedim ve bu branşa yazıldım. Günlük zorlukları sanki bu kurs sayesinde geride bırakıyorum. Üretmek, ürettiğinin beğenildiğini görmek büyük mutluluk oldu. Bunun yanı sıra burada bir aile ortamı sıcaklığına şahit oldum. KO-MEK’te birlik ve beraberlik, dayanışma ve sevgi gibi unutulan değerler var” diye konuştu.

Ayşe Çelik, KO-MEK’in kadınların adresi olması gerektiğini ifade etti. “Ne evde oturun, ne de iş stresi yaşayın. Bunların çözümü KO-MEK” şeklinde konuşan Ayşe Çelik, herkesi KO-MEK ailesinin bir parçası olmaya davet etti.

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