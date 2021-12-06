Gündoğdu: SEKA Kültür Havzası Kocaeli’ye büyük bir vizyon katacak

‘Mutlu Şehir Kocaeli’ sloganını daha da ileri taşıyıp, kenti dünya şehirleri arasına katacak projeler geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,

bu kapsamda doğa, kültür ve tarihle bütünleşmenin en görkemli örneklerinden birisi olacak olan SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi’nin taslak çalışmalarını sürdürüyor. Şehre vizyon katacak projenin lansman toplantısı bir ay önce

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla yapılmıştı. Kocaeli’yi dünya şehirleri arasına katmayı sağlayacak proje Kocaeli Üniversitesi’nde kapsamlı bir şekilde yeniden masaya yatırıldı. Bu bağlamda KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde SEKA Kültür Havzası Projesi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu yaptığı konuşmada, projenin Kocaeli’ye büyük bir vizyon katacağını söyledi.





YEPYENİ BİR GELECEK

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Proje Mimarı Emre Arolat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi ile Prof. Dr. Ahmet Küçük, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği çalıştayda projenin önemine değinen Genel Sekreter Gündoğdu, “Bu kentin yüzde 40'ı orman, yüzde 35'i tarım arazisi, sayısız tarihi ve doğal güzellikleri var. İki tane denize sınırı olan nadir kentlerden bir tanesi. İzmit Körfezimiz tek başına bir doğa harikası. Bu kentte yaşamak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Sanayisi ile öne çıkmış bu şehri aynı zamanda tarım, turizm, spor, çevre gibi alanlarda da öne çıkarabiliriz diye düşündük ve çalışmalarımızı bu yönde de yoğunlaştırdık. SEKA Kültür Havzası Fikir Projemiz, Kocaeli’ye büyük bir vizyon katacak, yepyeni bir gelecek çizecek ve bu kenti dünya kentleri arasına sokacak. Bu projeyi sizlerin de yakından tanıdığı Emre Arolat hocamız hazırladı. Geri dönüşler çok güzel oldu. Kamuoyu projeyi benimsedi, bu çok önemli. Kamuoyunun projeyi benimsemesi demek, bütün tarafların projeyi sahiplenmesi ve uygulanabilme şansının olduğunu göstermesi demek. Ancak şunu belirteyim, SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi çok uzun soluklu bir projedir” dedi.









ÖZEL YÖNETİM MODELİ

Projenin kısa sürede tamamlanamayacağının herkes tarafından kabullenilmesi gerektiğini belirten Gündoğdu, “Bu projede çözmemiz gereken birçok problemler var. Bunlardan bir tanesi planlama süreçleri. Orada bulunan kamu binalarının tahliye edilmesi ile kamuya ait yeni binaların yapılması süreci işleyecek, arkeolojik kazılar başlayacak. Bilindiği gibi Batı Terminali de bu alanda. Batı Terminalini geçici olarak bir yere taşımamız gerekecek. Terminali taşıdığımızda bu kez kentin trafik düzenini ve dolaşımını düşünmemiz gerekecek. Projede çeşitli ihale süreçleri, restorasyon projelerinin hazırlanması ve bunların uygulanması gerekiyor. Bu alana özel bir yönetim modeli de belirlenmeli. Bu çok önemli. Biz o alanı yaptıktan sonra bile bu alan nasıl işletilecek. Hangi yetkiyle, hangi kamu hukukuna dayalı olarak burayı işleteceğiz. Bunlar devasa problemler. Bu süreçler elbette uzun süreler alacak. Belki 3 sene, belki 5 sene. Ama proje bitirildiğinde gerçekten Kocaeli farklı bir kimlik kazanacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi’nde emeğini ve desteklerini esirgemeyen başta Rektör hocamıza, mimarımız Emre Arolat hocamıza, tüm çalışma arkadaşlarıma, Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan ve bu projeye destek veren hocalarımıza, öğrencilerimize, proje ekibine ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.





FİKİRLER PAYLAŞILDI

SEKA Kültür Havzası Projesi Çalıştayı’nda yapılan konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Proje Mimarı Emre Arolat, Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross ve Doç. Dr. Elif Yeşim Kösten proje ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Çalıştaya katılım gösterenler hem merak ettiklerini sorarken hem de projeye katkı sunacak fikirlerini paylaşma imkanı buldu.



































